House of the Dragon: la saison 2 a déjà une date de première sur HBO Max

Les fans de House of the Dragon devront attendre longtemps pour voir les nouveaux épisodes. Ensuite, nous vous disons quand la saison 2 est prévue.

© HBOMaxHouse of the Dragon: Season 2 a déjà une date de première sur HBO Max.

Au cours de la dernière année, l’une des séries les plus acclamées et commentées par le public sur les réseaux sociaux a été Maison du Dragonla préquelle de Game of Thrones qui est venu sur l’écran HBO et son service de streaming HBO Max pour avoir à nouveau un impact sur la télévision. Son histoire a suscité des éloges et a laissé les fans désireux de voir plus de cette adaptation du livre. Feu & Sang par George RR Martin. La bonne nouvelle, c’est qu’on vient de savoir quand sa deuxième saison sera disponible.

Le début de l’histoire nous a présenté le roi Viserys I Targaryen, qui attendait son nouvel héritier, mais des complications lors de l’accouchement ont entraîné la mort de l’enfant et de sa femme Aemma. Compte tenu de cela, il a pris la décision de nommer sa fille, Rhaenyra, comme héritière, sans bannir au préalable son frère Daemon, qui a déjà clairement affiché son ambition de prendre le pouvoir et de récupérer la place occupée par sa nièce. En revanche, cette décision suscite la plainte d’une partie du royaume.

+Quand House of the Dragon saison 2 est-elle diffusée ?

Bien qu’il était prévu que le programme ait plus d’un épisode, le réseau a annoncé son renouvellement après la diffusion de son premier chapitre, qui a battu des records d’audience. Déjà avec un succès consommé et avec un temps sans nouvelles, qui s’est référé à cette occasion était Casey BloysPDG du contenu pour HBO et HBO Max, et a confirmé que saison 2 de Maison du Dragon Il sortira à l’été américain 2024, c’est-à-dire entre juin et septembre de cette année-là..

Bien qu’aucun détail majeur de production n’ait été révélé, on sait que le tournage commencera en mars sur un plateau d’enregistrement à Londres, mais se déroulera également sur place en Espagne. D’autre part, il a été confirmé que Miguel Sapochnik ne reviendra pas en tant que showrunner et ne restera que ryan condalequi a expliqué que le spectacle s’étendra à plus d’étapes de l’univers de Game of Thrones.

La clôture de la première saison de Maison du Dragon C’était excitant pour les fans, car la mort de Viserys a déclenché le jeu de pouvoir et l’accession au trône. Dans les épisodes suivants nous verrons le début de la guerre civile entre les noirs, avec Rhaenyra et ses compagnons, contre les verts, qui soutiennent la veuve Alicent et son fils, le nouveau roi Aegon.

