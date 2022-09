Cobra Kai saison 5 : les théories sur comment la fin pourrait être sur Netflix

Netflix

La saison 5 de Cobra Kai est sur le point d’arriver avec de nombreuses nouveautés, dont de nouveaux personnages et encore plus de surprises. Comment cela peut-il finir ?

©IMDBTerry Silver dans Cobra Kai

cobra kai présentera sa cinquième saison ce week-end sur Netflix et on a hâte de voir ce qu’il adviendra de l’intrigue de cette série devenue un véritable succès. Bien sûr, par nostalgie, il parvient à convoquer un public adulte et avec les nouveaux personnages, il a de l’ascendant sur les jeunes générations qui ne sont pas si liées aux films de Karate Kid sur lequel le spectacle est basé.

La nouvelle saison de cobra kai retrouvez Daniel LaRusso faisant équipe avec son ancien rival Chozen pour affronter Terry Silver, le nouveau sensei des Cobras qui a aidé ses élèves à remporter le tournoi All Valley « achat » arbitre et c’est ainsi qu’il a réussi à faire de son dojo le plus populaire de la ville. Nous pouvons nous attendre à ce que la franchise dirigée par Silver se développe. Et John Kreese ? Il est emprisonné après un piège tendu par son ancien allié.

Pendant ce temps, Johnny Lawrence part, avec son fils Robby, chercher Miguel qui est au Mexique pour tenter de localiser son père biologique. L’inimitié entre les jeunes resurgira sûrement lorsqu’ils se croiseront à nouveau. Gardez à l’esprit que les deux ont manifesté des sentiments amoureux pour Samantha LaRusso en plus d’être étudiants dans des dojos rivaux.

À quoi s’attendre de Cobra Kai V

Terry Silver sait qu’il aura besoin d’aide pour finir de conquérir la vallée, il convoquera donc son ancien élève Mike Barnes et le sensei sud-coréen Kim Da-Eun qui est prêt à enseigner de nouveaux tours aux cobras qui deviennent de plus en plus meurtriers et il y a de plus en plus de ces étudiants dans ce dojo particulier. Attention!

saison 5 de cobra kai cela peut se terminer par les retrouvailles de Johnny et Daniel en même temps que Miguel et Robby peuvent mettre de côté leurs différends après le voyage au Mexique où ils auront apparemment un nouveau combat. Chozen sera particulièrement utile pour rétablir Miyagi Do comme une alternative viable pour ceux qui veulent apprendre le karaté dans la Vallée.

Une autre alternative que nous verrons sûrement est John Kreese qui sort de prison et cherche à se venger de son ancien ami Terry Silver, le principal méchant de la série télévisée. Netflix qui a réussi à vaincre ses concurrents et est actuellement considéré comme un philanthrope charismatique qui est une force positive au sein de la communauté. On peut s’attendre à ce que « image » tombe à un moment donné dans l’émission de télévision. Que va-t-il arriver à Mike Barnes et Kim Da-Eun ? Inconnue!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂