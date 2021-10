Elvira visite les Goldbergs cet Halloween

Pour quelqu’un qui fête ses 40 ans dans l’entreprise, Elvira profite certainement au maximum de son année anniversaire, car elle ne se contente pas d’un spécial Halloween de Shudder et d’un passage d’un mois avec Netflix pour leur line-up « Netflix and Chills », elle va fait également une apparition dans Les Goldberg Épisode d’Halloween sur ABC. L’épisode intitulé The Hunt for the Great Albino Pumpkin sera diffusé le mercredi 27 octobre à 20 h HAE, et verra la maîtresse des ténèbres suivre les traces de cet autre personnage d’horreur emblématique Freddy Krueger en célébrant la saison effrayante de la série comique.

Cela fait trois ans que Robert Englund a subi sa transformation en Cauchemar sur Elm Street meurtrier une fois de plus pour apparaître dans le spécial Halloween 2018 des Goldbergs, et il semble qu’avoir un favori des fans du genre horreur dans la série à cette période de l’année pourrait bien devenir une tradition sporadique avec Elvira qui se présentera pour la sortie de cette année.

Le synopsis officiel de l’épisode se lit comme suit: « Ses Pops lui manquent, Adam se retrouve désenchanté par sa période de l’année autrefois préférée, Halloween. Beverly essaie inlassablement de ressusciter l’esprit d’Halloween d’Adam d’entre les morts, encourageant Pop Pop (Judd Hirsch) à passer du bon temps avec son petit-fils. Une nuit de mésaventures et de chaos s’avère être l’aventure dont Adam a besoin. Pendant ce temps, avec la poussée et le soutien de Joanne, Barry décide de redonner vie à son ancien alter ego, le rappeur « Big Tasty ». La rencontre fortuite avec la légendaire Elvira, maîtresse des ténèbres, rapproche Barry et Joanne. »

Comme mentionné, Elvira, ou l’actrice Cassandra Peterson, célèbre son 40e anniversaire en tant que reine des hôtes d’horreur, et pour ses fans, cela ne pourrait pas être une fête beaucoup plus grande, avec l’icône séduisante qui n’apparaît pas seulement ici, là et partout sur TV, mais aussi obtenir sa propre figurine d’action de 7 « de NECA, qui est devenue disponible en pré-commande la semaine dernière. Qui ne voudrait pas avoir sa propre petite Elvira entièrement articulée sur son étagère – elle bat certainement un elfe.

Il y a deux semaines, Elvira a organisé une soirée spéciale de divertissement en direct à Shudder, tout l’événement étant désormais diffusé à la demande sur la plate-forme pour ceux qui n’ont pas pu se connecter lors de sa diffusion initiale, et il a été annoncé la semaine suivante qu’elle offrira également ses services à Netflix tous les dimanches d’octobre en rejoignant leurs chaînes sociales en tant que Dr Elvira, pour fournir des conseils strictement non médicaux pour la saison d’Halloween.

Les Goldberg est actuellement dans sa neuvième saison sur ABC, qui a reçu le feu vert l’année dernière lors de la première de la saison huit en 2020. Malgré une baisse drastique des audiences au cours des dernières saisons, le spécial Halloween avec Robert Englund a évidemment attiré beaucoup d’attention sur la série, en étant un des seules fois où Englund est apparu dans le rôle de Freddy Krueger depuis le film le choc des tueurs, Freddy contre Jason en 2003. Il est douteux qu’Elvira puisse apporter une augmentation similaire des notes, car même si elle est une icône à part entière, elle n’a pas tout à fait la même base de fans mondiale, mais elle est garantie d’apporter un peu de camp , fun sombre aux débats, il y a donc de pires façons de passer une demi-heure. L’épisode sera diffusé sur ABC le 27 octobre et pourra être vu à la demande et sur Hulu à partir du lendemain.

Sujets : Elvira, Les Goldberg