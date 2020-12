Apple va développer une caméra périscope pour iPhone avec un grand zoom

Apple travaille apparemment sur une caméra périscope pour l’iPhone et serait même en pourparlers avec des fournisseurs. La nouvelle caméra iPhone pourrait offrir un zoom optique nettement meilleur – mais probablement pas avant 2022.

Selon le journal de l’industrie coréenne ETNews (via MacRumors), Apple travaille sur un système de périscope pliable pour étendre les capacités de la caméra. On dit que les informations proviennent de milieux industriels familiers avec le développement de la caméra iPhone. Apple a déjà eu des discussions initiales avec des fournisseurs potentiels et la société détient un brevet correspondant pour un système de caméra périscope depuis 2014.

Défis dans le développement de la caméra périscope

Le problème avec le développement de l’appareil photo est que certaines parties de la technologie sont déjà protégées par d’autres brevets. En particulier, il devrait s’agir d’une unité mécanique sphérique (actionneur à bille), qui est d’une grande importance pour les systèmes périscopes – et pour laquelle Samsung détient le brevet. Samsung a récemment intégré la technologie périscope dans le Galaxy S20 Ultra.

Apple a-t-il recours à la technologie Samsung?

Il est donc envisageable qu’Apple se tourne vers Samsung pour une éventuelle caméra périscope dans l’iPhone au lieu de développer son propre système. Les experts du secteur estiment que les chances de coopération dans ce domaine sont faibles. Samsung pourrait utiliser sa technologie exclusivement pour se démarquer de la concurrence avec ses smartphones Galaxy.

Le premier iPhone avec une caméra périscope ne sera probablement pas disponible avant 2022 au plus tôt

Le zoom optique d’un appareil photo est déterminé par la distance entre le capteur d’image et l’objectif. Pour que les caméras des smartphones ne deviennent pas toujours plus grosses, d’autres solutions sont nécessaires – c’est là que la caméra périscope entre en jeu. Il utilise la fonctionnalité d’un périscope et dévie la lumière de 90 degrés. Cela signifie que l’objectif peut utiliser toute sa hauteur et sa largeur et ne dépend plus uniquement de l’épaisseur du smartphone. Il reste à voir si Apple utilisera cette technologie dans l’iPhone 2022.