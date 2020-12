Summer Walker appelé un « chien » par Baby Mama de London On Da Track

Le chanteur a partagé quelques réflexions sur les gens adorant l’argent et l’ex de Londres a sonné avec un barrage d’insultes.

Alors que London On Da Track sort du drame qui se prépare entre les mères de ses enfants, Summer Walker et Eboni Ivorii continuent à y aller en ligne. Après des mois d’une relation récurrente, Summer a récemment confirmé des rumeurs selon lesquelles elle était enceinte de l’enfant du producteur. Tout au long de la relation entre Summer et Londres, les mères de ses autres enfants se sont manifestées pour se plaindre publiquement qu’il n’était pas là pour ses enfants, et bien que des dénégations aient été faites sur les allégations, les femmes sont restées inébranlables, même en contestant Summer Walker.

Prince Williams / Contributeur / Il y a quelques jours, la chanteuse primée a révélé qu’elle et London avaient des problèmes, le traitant de « connard de cul » et insinuant qu’il ne prenait pas soin de ses responsabilités. Bientôt, Eboni Ivorii, l’une des mères des enfants de Londres, a critiqué Summer et certaines de ses remarques, provoquant l’éclatement d’une explosion sur les réseaux sociaux. Lundi 30 novembre, Summer a profité de son histoire Instagram pour partager quelques réflexions. «Mf adore vraiment l’argent, das fou, l’argent sur tout», écrit-elle. « Sur vos amis, votre famille, vos enfants, l’argent sur vous-même. F * ck intégrité, f * ck amour de soi, soins personnels, évoluer, grandir, guérir tant que vous avez de l’argent? Concept étrange à saisir. » Eboni n’a pas manqué un battement en attaquant le chanteur. « Yu les 2 premiers m’appelle et tout le monde s’est cassé. C’est tout bon pour toi pour tout le temps, » répondit-elle. « Maintenant tu veux être dramatique et veux de la sympathie. B * tch s’il te plait. » Elle a ajouté: « Chien sale et poussiéreux et moisi. » Après que Summer ait écrit qu’elle ne savait pas comment elle passerait cette période, Eboni a dit: « Utilise ce nez, tu dois renifler ton chemin pour sortir de ton sale chien. » Découvrez le drame en cours ci-dessous.

