James Gunn annoncera le nouveau casting de l’univers DC au milieu de l’année

Directeur de Studios DC, James Gunn, vient de confirmer qu’elle dévoilera les nouveaux acteurs qui rejoindront l’univers DC au milieu de l’année. Via Twitter, Gunn a répondu à un fan demandant s’il y aurait de nouvelles annonces dans les 6 prochains mois, déclarant qu’il y en aurait.

Gunn et Pierre Safran tracent actuellement une voie pour l’univers DC avec une période de 8 à 10 ans, étant une histoire qui sera racontée à travers des films, des séries télévisées, des séries animées et plus encore. Bien que certaines des productions qui seront présentées en première aient déjà été annoncées, les acteurs qui feront partie de leur casting n’ont pas encore été révélés.

Fin janvier, DC Studios a révélé la première série et le premier film qui feront partie du chapitre 1 de la DCU, intitulé »Gods and Monsters », qui commencera d’abord par »Superman : Héritage » en 2025. Les autres films annoncés sont »The Brave and the Bold », avec Batman et Robin, et »Supergirl : Woman of Tomorrow ».

Avec l’annonce de ces projets, des nouvelles ont été annoncées selon lesquelles des favoris des fans tels que Hal Jordan et John Stewart de Green Lantern, Robin Damian Wayne et d’autres personnages majeurs rejoindront la DCU, mais il reste à voir quels acteurs assumeront les rôles. .

L’une des nouvelles les plus choquantes pour les fans a été lorsqu’il a été annoncé que Henry Cavill il ne rejouera pas Superman, bien qu’il ait fait une apparition dans »Black Adam » et que l’acteur lui-même ait annoncé son retour sur son Instagram. Cependant, Gunn a précisé que Cavill n’avait jamais été réembauché et qu’il choisirait un nouvel acteur pour jouer Clark Kent dans « Superman: Legacy ».

Bien que les acteurs Ben Affleck et Michael Keaton reprendront leurs Batmans respectifs dans » The Flash », Gunn a confirmé qu’un nouvel acteur serait choisi pour jouer le Dark Knight dans l’univers DC, affirmant qu’il s’agirait d’une version beaucoup plus ancienne du personnage. Ce Batman ne sera pas le même Bruce Wayne joué par Robert Pattinson dans « The Batman » du réalisateur Matt Reeves.

» Superman : Legacy » sortira en salles le 11 juillet 2025.