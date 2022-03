Le titre provisoire de Butterfly de Hunger Games Prequel révélé alors que la production s’accélère

Il a été annoncé en août 2021 que Lionsgate a confirmé qu’un nouveau Jeux de la faim film basé sur le roman La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents était prêt à entrer en pleine production au début de 2022. Il semble que cela se soit avéré exact car un rapport de The Illuminerdi a révélé que le film sera tourné sous le titre provisoire de Papillon et s’en tient apparemment à son plan de tournage bientôt.

Tandis que Les jeux de la faim la série de films s’est terminée avec les deux parties geai moqueur film, l’auteur Suzanne Collins a publié un nouveau roman sur la vie plus jeune du méchant Coriolanus Snow de l’histoire principale. Selon des détails révélés précédemment par Deadline, « Le film préquel se concentrera sur Coriolanus Snow à 18 ans, des années avant qu’il ne devienne le président tyrannique de Panem. Le jeune Coriolanus est beau et charmant, et bien que la famille Snow ait connu des moments difficiles, il voit une chance de changer sa fortune lorsqu’il est choisi pour être un mentor pour les dixièmes Hunger Games… seulement pour voir sa joie anéantie quand il est chargé d’encadrer l’hommage aux filles du district 12 appauvri.

Bien qu’il s’agisse d’une préquelle et que nous sachions déjà où l’histoire se termine des années après les événements du nouveau film, le titre de travail du film est intrigant en ce qu’il semble suggérer une métamorphose qui se déroule tout au long du film. Considérant qu’il s’agit d’un personnage qui était détesté dans son rôle dans Les jeux de la faimle film visera à donner un aperçu de la façon dont il est devenu cet homme et pourrait même forcer le public à voir les choses de son point de vue.

Suzanne Collins est ravie de voir l’histoire de Snow’s Hunger Games adaptée au cinéma







Alors que les fans seront sans aucun doute impatients de retourner dans le monde de Les jeux de la faim, il n’y a personne de plus excité que l’auteur Suzanne Collins. L’auteur a parlé précédemment de sa joie de faire équipe avec Jeux de la faim créatifs Francis Lawrence, Nina Jacobson et Michael Lesslie pour le nouveau film.

Collins a déclaré: «C’est un tel plaisir de retrouver Nina, Francis et Michael pour adapter le roman à l’écran et de les faire partager leurs talents remarquables, une fois de plus, avec le monde de Panem. J’ai hâte de collaborer avec eux et tous à Lionsgate alors que nous apportons La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents dans les cinémas du monde entier.

Alors que les mêmes principaux créateurs derrière le Jeux de la faim les séries de films semblent être à bord de la préquelle, il n’y a actuellement aucun détail de casting connu sur le film, mais avec la montée en puissance de la production, ce n’est qu’une question de temps avant de savoir qui jouera le rôle du jeune Coriolanus Snow et d’autres personnages. Bien qu’il y ait évidemment un grand saut entre la préquelle et les événements de l’original Jeux de la faim histoire, il y aura beaucoup d’œufs de Pâques et de futurs points d’intrigue à surveiller lorsque le film fera ses débuts prévus à la fin de 2023 ou au début de 2024.





