Sega dévoile le prototype d’un ordinateur portable qu’il a conçu dans les années 90 et qui finirait par devenir l’un de ses plus gros échecs: le Nomad

A l’occasion de son 60ème anniversaire, Sega mène une série d’actions promotionnelles de natures très différentes. L’un des plus intéressants est de mettre en lumière des données et des informations sur sa longue histoire, avec des révélations aussi intéressantes que celle qui rend cette vidéo amusante et très juteuse sur sa carrière de fabricant de matériel: le moment où il a conçu une console portable dans les années 90 qui serait arrivée à son succès Game Gear.

Le nom du prototype était Vénus, comme on peut le voir sur la même coque de console que le producteur Hiroyuki Miyazaki tient dans la vidéo. Le nom unique suit la coutume de Sega d’appeler plusieurs de ses projets comme des stars. Du système solaire. Game Gear lui-même s’appelait Mercury pendant son développement, et la coutume est restée fidèle à la Saturn, qui a conservé son nom lors de sa sortie. Les autres noms (pas toujours au cours de leurs développements respectifs, ils ont parfois été renommés pour la documentation interne) étaient Moon (Mega Drive Mini) et Mars (Mega Drive 32X).

De Vénus à Nomade

Vénus finirait par devenir le Nomad, une console portable qui ne sortira qu’en 1995 aux États-Unis, essayant en vain de gratter quelque chose du marché Game Boy de Nintendo. Il s’agissait essentiellement d’un Mega Drive de poche, et il pouvait exécuter les cartouches de la console de bureau. Il pourrait également être connecté à un téléviseur avec un câble vidéo. Le fait d’être mis en vente en fin de vie du Mega Drive, les éternels problèmes de Sega avec les batteries de ses ordinateurs portables et son peu de temps sur le marché ont fini par ruiner le projet.

Ils sont intéressants, dans la même vidéo, d’autres projets qui n’ont pas pu voir la lumière, et leurs noms de code respectifs. Neptune avait l’intention de combiner le Mega Drive avec l’add-on 32X, mais cela n’a pas fonctionné. Et Pluton était une Saturne avec une connexion réseau, ce qui est devenu une réalité avec la Dreamcast, dans l’une de ses caractéristiques les plus commentées, applaudies et visionnaires.