Dans la course NASCAR qui fait l’histoire, mari et femme s’affrontent

Même course, même équipe, même nom de famille – mais cela ne veut pas dire que ce sera moins compétitif.

Dimanche, le duo mari et femme Stewart Friesen, 37 ans, et Jessica Friesen, 35 ans, s’affronteront lors de l’événement NASCAR Camping World Truck Series au Bristol Motor Speedway à Bristol, Tennessee. Les deux hommes s’affrontent fréquemment, mais il s’agit de leur premier événement NASCAR Camping World Truck Series en tant que concurrents. C’est la première fois dans l’histoire de NASCAR qu’un mari et une femme s’affrontent lors de cet événement et dans la même équipe.

Dimanche, le duo mari et femme Stewart et Jessica Friesen s’affronteront lors de l’événement NASCAR Camping World Truck Series au Bristol Motor Speedway à Bristol, Tennessee. Halmar Friesen Racing

«En ce qui concerne la course, c’est juste:« Bonne chance, je t’aime, à bientôt quand c’est fini », a déclaré Jessica. «Nous sommes des concurrents lorsque nous mettons nos casques.» Son mari, Stewart a accepté, en disant: «Quand la course a lieu, ils lancent le drapeau vert, et elle n’est qu’une autre concurrente.»

Le couple courait tous les deux professionnellement avant de se rencontrer. Dimanche, ils prendront la piste avec leurs camions Toyota, Jessica en 62e et Stewart en 52e. Ils font partie de la même équipe depuis trois ans et disent qu’ils s’appuient les uns sur les autres en tant que coéquipiers. .

«Nous travaillons en équipe pour essayer de nous améliorer», a déclaré Stewart, qualifiant sa femme à la fois de «grande coéquipière» et de «féroce compétitrice». Il a dit qu’elle apportait une sorte d’expertise analytique à la course et que son expérience en course sur terre serait un avantage utile pour samedi, une course qui se déroulera sur une piste en terre. C’est inhabituel, car cette série n’a pas été courue sur terre depuis 1970. La course était initialement prévue pour samedi, mais a été reportée en raison de la pluie.

Bien qu’il existe de nombreuses relations hors et sur la piste dans la course, il y a peu de couples mariés qui se font concurrence. Selon NASCAR, Sawyer et Moise ont été les derniers mari et femme à s’affronter dans une série nationale, l’événement Xfinity Series en 1998. Avant eux, c’était Frank et Sara Christian au Daytona Beach Road Course en 1949.

Stewart et Jessica ont un fils, Parker, 5 ans, qui les rejoint lors de compétitions à travers le pays. Halmar Friesen Racing

Les Friesen sont mariés depuis 2014 et se sont même affrontés quelques jours après leur mariage (dans cette course, Stewart a terminé 1er et Jessica 2ème). Les deux ont un fils, Parker, 5 ans, qui les rejoint lors de compétitions à travers le pays.

Parker a été diagnostiqué comme étant sur le spectre de l’autisme quand il était tout-petit, et pendant les premières années de sa vie, la famille a donné la priorité à lui fournir les soins dont il avait besoin. Aller aux compétitions en famille a pris un siège arrière. Parker a bien répondu à ses traitements, et maintenant ils aiment courir ensemble.

«C’est incroyable de partager cela avec lui et de voir qu’il l’aime autant que nous», a déclaré Jessica. «Maintenant que nous le faisons en famille, c’est juste amusant.» Elle a dit qu’il y avait beaucoup de familles qui courent et que traîner sur la piste est un événement social où Parker se fait des amis.

«Il adore quand nous gagnons, mais si nous ne gagnons pas, tout va bien dans son monde», a déclaré Stewart.

