Apple lancera un iPad pliable d’une valeur de 2 300 à 2 500 dollars d’ici 2024, avant de lancer un iPhone pliable

in

20 octobre 2022 12:22:48 IST

Les passionnés de technologie et les fans d’Apple attendaient que la société technologique entre enfin sur le marché des appareils pliables et lance l’iPhone pliable. Apple, d’autre part, veut obtenir l’iPhone pliable juste et prend donc son temps pour en faire un. Maintenant, certains rapports affirment que nous pourrions en fait obtenir un iPad pliable avant d’avoir l’iPhone pliable.

Selon le rapport de prévisions annuel de la société de recherche marketing CCS Insight, Apple souhaiterait éviter tout problème technique avec un téléphone pliable et préférerait plutôt tremper ses orteils dans le marché pliable grâce à une tablette. La principale raison derrière cela pourrait être le fait qu’un iPhone pliable serait risqué pour Apple car il pourrait dégrader les ventes de l’iPhone conventionnel, l’un des appareils les plus rentables d’Apple.

Selon certaines informations, Apple est en pourparlers avec LG pour développer un verre de protection ultra-mince pour toute sa gamme d’appareils pliables.

Des rumeurs provenant de pronostiqueurs réputés d’Apple ont suggéré qu’en 2024, Apple lancerait un appareil pliable. Alors que la plupart des gens pensaient que ce serait l’iPhone pliable, il est maintenant logique pour les analystes techniques qu’Apple démarre son aventure sur le marché des pliables avec une tablette.

Quoi qu’il en soit, l’iPad pliable ou l’iPhone pliable, quel que soit l’appareil lancé en premier, sera très cher et très inhabituel. Apple peut être lent à adopter certains des développements technologiques, en particulier s’ils ont été réalisés par leurs concurrents, mais lorsqu’ils adoptent ces développements, ils y ajoutent leur propre talent d’ingénierie.

On estime que le premier iPad pliable coûtera facilement entre 2 300 et 2 500 dollars pour la variante de base. Le premier iPhone pliable, en revanche, devrait coûter environ 2 000 dollars, en supposant qu’il sorte en 2024.

En ce qui concerne la taille du pliable, l’iPad pliable d’Apple aura une taille d’affichage qui sera de près de 20 pouces, alors que l’iPhone est susceptible d’obtenir un écran principal de 8 ou 9 pouces. Apple pourrait utiliser un écran secondaire à l’extérieur des appareils dotés de la technologie e-ink couleur, pour une utilisation efficace de la batterie.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂