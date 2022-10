Qui est qui dans la saison 5 de « The Crown » après le changement d’acteurs

Le 9 novembre 2022, il sera présenté en première sur Netflix la cinquième saison tant attendue de « La Couronne ». Dans cet épisode de la série, l’histoire se concentrera sur les événements qui se sont produits autour de la fin du mariage entre Carlos et Diane. Aussi, la mort malheureuse de ce dernier.

La plateforme de streaming a déjà publié l’avant-première officielle de la saison, on a donc pu voir un casting talentueux d’interprètes dans la peau des principales figures de la royauté anglaise.

Ensuite, rencontrez les acteurs et personnages du saison 5 de « La Couronne ». Découvrez ainsi qui est qui dans les nouveaux chapitres du Série Netflix.

Affiche de la nouvelle saison de « The Crown » avec Imelda Staunton (Photo : Netflix)

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE LA SAISON 5 DE « THE CROWN » ?

1. Imelda Staunton dans le rôle de la reine Elizabeth II

Le personnage principal de la série, précédemment incarné par Claire Foy (saisons 1 et 2) et Olivia Colman (saisons 3 et 4), revient désormais à l’actrice Imelda Staunton. Elle est célèbre pour son rôle de Dolores Ombrage dans « Harry Potter »ainsi que pour son travail dans « Downton Abbey », « Retour à Cranford », « Fierté » et d’autres productions.

En cette saison, le Reine isabelle II Elle devra faire face à la rupture des mariages de ses enfants, à un incendie au château de Windsor et à des changements politiques majeurs.

Imelda Staunton dans le rôle de la reine Elizabeth II dans la saison 5 de « The Crown » (Photo : Netflix)

2. Elizabeth Debicki comme Diana, princesse de Galles

emma corrine était celui qui jouait Diana Spencer dans la quatrième saison de la série. Dans la cinquième, c’est elisabeth debicki l’actrice qui donne vie au souvenir La princesse de Wale. L’artiste a travaillé sur des projets tels que « The Great Gatsby », « Widows » et « Tenet ».

Dans cet épisode, nous verrons comment il explore son identité à l’intérieur et à l’extérieur du famille royale. En revanche, leur conflit conjugal sera l’un des points cruciaux de l’intrigue.

L’actrice Elizabeth Debicki joue Diana dans la saison 5 de « The Crown » (Photo : Netflix)

3. Dominic West comme Charles, prince de Galles

Ce rôle a été joué dans les premières saisons par billy jenkins, Julien Baring Oui Josh O’Connor. Sa figure dans les années 90 est représentée par Dominique Ouestartiste très célèbre pour son travail en « The Wire », « The Affair » et « Adulte approprié ».

Dans cette saison, nous verrons son mariage complètement détruit et sa romance avec Camille Parker Bowles ayant une grande exposition médiatique.

Dominic West dans le rôle de Charles, prince de Galles, dans la saison 5 de « The Crown » (Photo : Netflix)

4. Jonathan Pryce en tant que prince Philip, duc d’Édimbourg

Matt Smith Oui Tobias Menzies Ce sont les premiers interprètes qui ont donné vie au Duc d’Édimbourg. Maintenant, c’est au tour de Monsieur Jonathan Pryceacteur de cinéma et de théâtre de renom, avec participation à « Pirates des Caraïbes », « Les Deux Papes » et « Game of Thrones ».

Le personnage sera le principal soutien de la reine dans cet opus et, surtout, cherchera à sauver le mariage de Charles et Diane. De plus, son amitié intime avec Dame Penny Brabourne.

Jonathan Pryce dans le rôle du prince Philip, duc d’Édimbourg, dans la saison 5 de « The Crown » (Photo : Netflix)

5. Lesley Manville dans le rôle de la princesse Margaret

Le personnage était auparavant interprété par vanessa kirby Oui Helena Bonham Carter. Au cours de cette cinquième saison, c’est Lesley Manville qui assume ce rôle. Elle a participé à d’importants projets tels que « Mme. Harris va à Paris » Oui « Fil fantôme ».

Lesley Manville dans le rôle de la princesse Margaret dans la saison 5 de « The Crown » (Photo : Netflix)

6. Jonny Lee Miller comme John Major

Jean Major est le politicien conservateur qui a servi comme Premier ministre britannique de 1990 à 1997, étant le successeur de Margaret Thatcher en tant que chef du pays. L’acteur Johnny Lee Miller, reconnu pour son travail dans « Élémentaire »est celui qui l’interprète.

Jonny Lee Miller dans le rôle de John Major dans la cinquième saison de « The Crown » (Photo : Netflix)

Autres membres de la distribution :

Marcia Warren comme Elizabeth, la reine mère

Claudia Harrison dans le rôle de la princesse Anne

Flora Montgomery comme Norma Major

Olivia Williams dans le rôle de Camila Parker Bowles

James Murray comme prince Andrew, duc d’York

Emma Laird Craig comme Sarah, duchesse d’York

Sam Woolf comme Prince Edward

Andrew Havil comme Robert Fellowes

Natascha McElhone dans le rôle de Penelope Knatchbull

Senan West en tant que prince William de Galles

Khalid Abdalla dans le rôle de Dodi Fayed

Bertie Carvel dans le rôle de Tony Blair

Prasanna Puwanarajah comme Martin Bashir

Humayun Saeed dans le rôle du Dr Hasnat Khan

La famille royale lors de la cinquième saison de « The Crown » (Photo : Netflix)

COMMENT REGARDER LA SAISON 5 DE « THE CROWN » ?

La cinquième saison de « The Crown » sera disponible sur Netflix à partir du 9 novembre 2022Par conséquent, pour regarder le nouvel épisode de la série, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.

FICHE TECHNIQUE DE « LA COURONNE »

Titre original : La Couronne

Première de la première saison : 2016

Pays : Royaume-Uni

Réalisation : Peter Morgan (Créateur), Stephen Daldry, Philip Martin, Julian Jarrold, Benjamin Caron

Scénario : Peter Morgan, Tom Edge, James Graham

Musique : Rupert Gregson-Williams, Martin Phipps, Lorne Balfe

Photographie : Adriano Goldman, Ole Bratt Birkeland

Société de production : Netflix, Left Bank Pictures, Sony Pictures Television International

COMBIEN D’ACTRICES ONT JOUÉ LA REINE ELIZABETH DANS « THE CROWN » ?