Marvel Star Jonathan Majors révèle l’inspiration majeure de Heath Ledger en tant que Joker

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania étoile Jonathan Majors a révélé que la performance de Heath Ledger en tant que Joker est une source d’inspiration majeure pour sa carrière d’acteur. S’adressant à Entertainment Weekly, Majors, qui deviendra un grand méchant film de bande dessinée à lui tout seul dans le prochain L’homme fourmi suite, a expliqué ce que c’était que de voir Ledger dans Le Chevalier Noir qui a allumé un feu sous lui dès le début.





« D’accord, tout d’abord, il est magnifique. Il a cette putain de mâchoire, et il s’en foutait. Il a jeté son corps. Il était si plein. Et j’ai dit, ‘Je’ Je viens pour ça. Je suis inspiré. Il en faut beaucoup, tu me sens ? D’être inspiré.

Aux côtés de Christian Bale dans le film du réalisateur Christopher Nolan Le Chevalier Noir En 2008, Ledger a reçu un Oscar à titre posthume pour son interprétation emblématique du Clown Prince of Crime. Bien que les fans aient été inquiets lors de la première distribution de Ledger, son itération du Joker est maintenant devenue la plus appréciée, beaucoup se demandent si quelqu’un capturera le Homme chauve-souris supervillain aussi jamais.

Ce n’est pas la première fois que Majors fait l’éloge de Heath Ledger et de Le Chevalier Noir. L’acteur a écrit un essai pour Variety en décembre de l’année dernière, qualifiant Ledger’s Joker de « l’un des personnages les plus complexes à avoir jamais orné le grand écran ».





Premier Ant-Man et la guêpe: les réactions de Quantumania font l’éloge de Jonathan Majors dans le rôle de Kang

Studios Marvel

Les premières réactions à Ant-Man et la Guêpe : Quantumania ont maintenant émergé, et bien qu’un peu mitigés sur certains aspects de la sortie de Marvel, les critiques sont unanimes pour louer Jonathan Majors et ses débuts en tant que Kang le Conquérant.

« Alors #AntManAndTheWaspQuantumania est bien Ant-Man faisant Star Wars sous acide », commence une réaction. «Un peu grinçant au début, cela se transforme en un space opera (intérieur) complètement fou et complètement amusant. Il est facile de comprendre pourquoi Jonathan Majors a été le choix du nouveau grand méchant. Kang est féroce. Un autre fait l’éloge de Majors en disant: « Jonathan Majors est une force dans #AntManAndTheWaspQuantumania. Il est convaincant, effrayant et offre déjà une performance de premier ordre. J’aime la complexité qu’il apporte à Kang avec littéralement un seul regard. MCU a vraiment gagné avec ce casting.

Certains pensent même que Majors suivra effectivement les traces du Joker de Heath Ledger et remportera un Oscar pour sa performance en tant que méchant du film de bande dessinée; « KANG est le meilleur méchant de bande dessinée JAMAIS. Jonathan Majors sera nominé pour le meilleur acteur dans un second rôle aux Oscars 2024, avec de très bonnes chances de gagner. Sa prestation est LÉGENDAIRE. C’est vraiment un conquérant.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania trouve les partenaires de super-héros Scott Lang et Hope Van Dyne, ainsi que les parents de Hope, Hank Pym et Janet Van Dyne, et la fille de Scott, Cassie, traînés dans le royaume quantique. Désormais perdus, ils vont se lancer dans une aventure qui les poussera au-delà des limites de ce qu’ils croyaient possible.

Réalisé par Peyton Reed d’après un scénario de Jeff Loveness, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania étoiles Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer et Kathryn Newton, David Dastmalchian, William Jackson Harper, Katy O’Brian, Bill Murray, Randall Park et Corey Stoll.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania devrait sortir le 17 février en tant que premier film de la phase cinq du MCU.