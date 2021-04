« L’innocent », aura la saison 2 sur Netflix?

Avec Mario Casas, Aura Garrido, Alexandra Jiménez et José Coronado, «El inocente» est une série espagnole de Netflix qui est basé sur le roman de Harlan Coben et raconte la vie de Mateo, un homme qui a été condamné pour un homicide accidentel à quatre ans de prison.

Bien que Mateo essaie de commencer une vie avec sa femme Olivia et l’enfant qu’ils attendent. Un voyage de travail soudain d’Olivia, un appel étrange et l’enquête sur la mort d’une nonne présumée compliquent encore une fois les choses.

Les huit épisodes de la première saison de « L’innocent», Dont le tournage a commencé le 22 novembre 2019, a été créé en Netflix le 30 avril 2021, mais les utilisateurs de la plateforme demandent déjà un deuxième versement.

« L’INNOCENT » AURA-T-IL LA SAISON 2?

Jusqu’à présent, le géant du streaming n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série espagnole, mais apparemment dans le dernier chapitre, où Mat pense qu’il est en sécurité jusqu’à ce qu’il reçoive de nouvelles accusations et découvre qui le poursuit depuis le début, très probablement. n’aura pas de nouvelle saison.

Même l’auteur Harlan Coben, qui est également le producteur exécutif de « L’innocent», Il a avoué qu’ils n’avaient pas vu un nouveau lot d’épisodes.

«Je ne dis jamais jamais, mais j’en douterais beaucoup. The Innocent, comme les autres séries avec lesquelles j’ai fait Netflix, est conçu pour être une saison. En fin de compte, vous obtenez toutes les réponses au mystère. Nous ne finissons pas dans un suspense. Je n’aime pas faire ça ».

Il ne reste donc plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, ce qui prend généralement au moins six semaines pour évaluer la réponse du public, et bien qu’ils ne partagent pas ces chiffres, ils peuvent déterminer si une série est renouvelée ou annulée.

Aura Garrido joue Olivia Costa dans « L’innocent » (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 2 DE «L’INNOCENT» SERA-T-ELLE SORTIE?

Oui Netflix renouveler « L’innocent«Pour une deuxième saison, le plus probable est que les nouveaux épisodes sortent en 2022.