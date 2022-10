The Conjuring 4 est éclairé par Warner Bros.

Un quatrième volet de la franchise de films « d’horreur »Le sortilège » son développement commence avec la société de production Cinéma nouvelle ligne. D’accord avec Images de Warner Bros. »The Conjuring 4 » commence les préparatifs du tournage, avec james blême Oui Pierre Safran revenir en tant que producteurs, tandis que David Leslie Johnson-McGoldrick écrira le scénario.

Le scénariste a déjà travaillé sur les deux premiers films de la saga »The Conjuring », écrivant le scénario de »The Conjuring 2 » avec chad hayes et Wan lui-même. Il est ensuite revenu pour « The Conjuring: The Devil Made Me Do It », avec une histoire qu’il a co-écrite avec Wan. Les acteurs Patrick Wilson Oui Vera Farmiga Ils reviendront en tant que Warrens pour le quatrième épisode de »The Conjuring ».

Réalisé par Wan à partir d’un scénario des frères Hayes, » The Conjuring » est sorti en salles en 2013 et a rapporté un total de 319,5 millions de dollars sur un budget de 20 millions de dollars pour devenir l’un des films d’horreur les plus rentables de tous les temps. Deux suites directes, « The Conjuring 2 » et « The Devil Made Me Do It », ont emboîté le pas en 2016 et 2021, respectivement.

Le succès de l’histoire principale a fait s’élargir l’univers de »The Conjuring », donnant lieu à un spin off intitulé »Annabelle » en 2014. Le film de poupée maudite a reçu deux suites, »Annabelle : Creation » et »Annabelle rentre à la maison. Par ailleurs, deux autres films sont sortis, »The Nun » et »The Curse of La Llorona », qui se déroulent de la même manière dans l’univers de »The Conjuring ».

En plus du quatrième volet de »The Conjuring », Warner Bros. a déjà confirmé qu’ils font une suite directe à »The Nun », qui est en cours de production avec un tournage en France, avec Wan et production de Safran. Il a également été dit que le film » The Crooked Man » est en production, élargissant encore l’univers d’horreur de » The Conjuring ».