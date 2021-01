Apple annonce une nouvelle fonctionnalité de «  Transparence du suivi des applications  » pour tenir les utilisateurs informés du partage de données

29 janv.2021 18:05:34 IST

À l’occasion de la Journée de la confidentialité des données chez Apple, la société a annoncé qu’elle déploierait prochainement une fonctionnalité de «Transparence du suivi des applications» qui permettra aux utilisateurs de choisir quelles applications peuvent suivre leurs données utilisateur sur d’autres applications ou sites Web appartenant à différentes sociétés. Selon Apple, cette fonctionnalité sera bientôt déployée dans la mise à jour bêta d’iOS 14, iPadOS 14 et tvOS 14. La fonctionnalité sera disponible sous l’option des paramètres de l’appareil, où les utilisateurs pourront voir la liste des applications demandées pour l’autorisation de suivre le Les données.

Selon une déclaration d’Apple, «les étiquettes nutritionnelles d’Apple exigent que l’industrie soit claire et directe avec les consommateurs, et des outils comme App Tracking Transparency aideront les gens à contrôler la fuite invisible de leurs données. Avec ces innovations louables, l’industrie se sentira enfin pression pour changer. La sensibilisation des consommateurs et les solutions techniques sont des éléments importants de la solution, mais pour éviter un jeu du chat et de la souris entre les acteurs de l’industrie, nous avons besoin d’une réglementation substantielle et exécutoire pour arrêter cette exploitation de nos données. «

Apple n’a pas donné de date précise mais a confirmé qu’il publierait la fonctionnalité au «début du printemps».

En plus de cela, Apple annonce qu’il existe désormais une fonctionnalité distincte appelée «étiquette nutritionnelle de confidentialité» sur les pages produits de l’App Store. Ici, Apple demande à toutes les applications, y compris la sienne, de fournir «des informations sur la manière dont une application utilise ses données – y compris si les données sont utilisées pour les suivre, liées à elles ou non liées à elles».

.

