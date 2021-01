Flora et Tecna seront-ils dans Fate: The Winx Saga saison 2? Voici ce que le casting a dit

Le Winx Club original a des personnages appelés Flora et Tecna mais ils n’apparaissent pas dans Fate: The Winx Saga sur Netflix.

Destin: la saga Winx est enfin disponible sur Netflix, mais les fans de la série se demandent pourquoi Flora du dessin animé n’y joue pas.

Pour les gens qui ne savent pas, Destin: la saga Winx est basé sur l’animation italienne bien-aimée Winx Club. Tout comme la nouvelle série d’action en direct, Winx Club raconte l’histoire d’un groupe d’amis fées magiques qui étudient au collège Alfea. Cependant, deux des personnages principaux de l’original, Tecna et Flora, n’apparaissent pas dans Sort. Au lieu de cela, il y a un tout nouveau personnage appelé Terra.

Il y a également eu une certaine controverse parce que Flora a été décrite comme une fée Latinx dans la série originale et Terra est jouée par une actrice blanche. Musa a également été décrit comme asiatique dans le dessin animé mais est joué par une actrice blanche dans la nouvelle émission Netflix. Cependant, il semble que Flora et Techna puissent apparaître dans Sort A l’avenir. Voici ce que les acteurs ont dit à leur sujet.

Pourquoi Flora et Tecna ne sont-ils pas Destin: la saga Winx?



Flora et Tecna seront-ils dans Fate: The Winx Saga saison 2? Voici ce que les acteurs ont dit. Image: Netflix, Nickelodeon

Dans l’état actuel des choses, les gens derrière Destin: la saga Winx n’ont pas confirmé pourquoi Flora et Tecna n’apparaissent pas dans la nouvelle émission. Cependant, Abigail Cowen, qui joue Bloom, a récemment déclaré à The Wrap: « Flora n’est en fait pas dans notre série. Je sais qu’il y a une certaine confusion à ce sujet – dans la première saison, elle ne l’est pas. Terra … a été créée spécifiquement pour la série … «

Terra mentionne cependant avoir une cousine appelée Flora dans la saison 1, il y a donc certainement une chance qu’elle puisse apparaître dans la série à l’avenir. Abbey a également déclaré: « Si nous sommes assez chanceux pour obtenir une deuxième saison, je pense que Flora serait amenée et je serais certainement ravie de cela. »

Elle a poursuivi: « Je ne fais pas partie du processus de casting, mais je pense que si la série va à une deuxième saison, j’espère que ces préoccupations peuvent être abordées parce que je pense que la diversité à la fois devant et derrière la caméra est vitale et indispensable dans l’industrie et au niveau international. «



Flora et Techna seront-ils dans Fate: The Winx Saga saison 2? Voici ce que les acteurs ont dit (2). Image: Netflix

On ne sait pas encore si Tecna apparaîtra ou non dans la saison 2, mais nous vous tiendrons au courant des mises à jour.

