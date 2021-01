Star Wars: précommandez maintenant le casque rouge Storm Trooper, basé sur Sith Trooper

Disney et Hasbro sortent un nouveau casque électronique de la populaire série « The Black Series ». C’est un casque de soldat de tempête rouge à savoir celui de Capitaine Cardinal du Guerres des étoiles-Parc d’attractions Bord de la galaxie.

Son look est basé sur le Sith Trooper rouge, mais ce n’est pas un casque Sith Trooper, car le design Sith Trooper diffère un peu ici.

La marchandise ressemble à du vraiqui est typique de la série noire de Hasbro. Vous pouvez donc le mettre et prendre l’apparence d’un soldat de la tempête. Il est de haute qualité et est livré avec un appareil électronique donc, le vôtre Voix déformée.

Vous pouvez désormais pré-commander le casque. Il a été annoncé plus tôt et apparaîtra contre Fin février. Comme d’habitude, le produit sera ensuite expédié à des jours différents en fonction de la date de commande et du revendeur. Chez Zavvi, vous obtenez le casque du 28 février 2021. Il peut toujours être pré-commandé ici, mais il est déjà épuisé chez d’autres détaillants.

Les caractéristiques du nouveau casque sont les suivantes:

Distorsion de la voix électronique sur simple pression d’un bouton pour sonner comme un stormtrooper!

Conception basée sur le capitaine Cardinal, le garde du corps d’Armitage Hux ‘

Rembourrage intérieur

Coupe ajustable

Combien coûte le casque du capitaine Cardinal? Le casque coûte à Zavvi 112,99 € et à AF24 169,90 € (notez les frais de port). Veuillez cependant noter que les stocks varient et que les marchandises sont toujours (pré-) épuisées.

A qui convient le casque? Le produit est destiné aux enfants et aux collectionneurs 14 ans et plus. Il a fière allure comme jouet, déguisement et décoration dans votre maison.