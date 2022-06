The Boys Saison 3 Episode 6 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens recherchent vraiment la date de sortie de l’épisode 6 de la saison 3 de The Boys. Les fans de cette série sont vraiment très curieux de savoir ce qui va se passer dans ce prochain épisode. Pour connaître tous les détails possibles, les fans de la série recherchent à ce sujet partout sur Internet. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de The Boys Saison 3 Episode 6 dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder dans la saison 3 en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à ce spectacle. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

C’est une série américaine et le nom du créateur de la série est Eric Kripke. Cette série est basée sur un roman écrit par Garth Annis et Darick Robertson. Le fait principal de ce roman dont le nom est également le même The Boys a été essentiellement publié par DC Comics. Le premier épisode de la série est sorti le 26 juillet 2019.

L’intrigue de cette série tourne autour de certains super-héros qui sont malhonnêtes et qui travaillent pour des personnes puissantes et des associations nommées Vought International. Par ces super-héros corrompus, ils gagnent beaucoup d’argent d’un autre côté, il existe un autre groupe nommé Boys éponyme, et ce groupe travaille pour les punisseurs qui cherchent à faire tomber Vought et ses super-héros corrompus. Les garçons sont dirigés par Billy Butcher.

The Boys Saison 3 Épisode 6 Date de sortie

Alors enfin, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 6 de la saison 3 de The Boys. Le nom de cet épisode est « Herogasm » et il sortira le 24 juin 2022. Si vous êtes vraiment intéressé par cet épisode, nous vous suggérerons tous de marquer la date donnée et n’oubliez pas de le regarder car votre attente va se terminer très bientôt.

Où regarder les garçons ?

La plateforme de streaming originale pour cette émission aux États-Unis est Prime Video. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses plateformes comme Vudu, iTunes et d’autres services. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région.

Liste des épisodes de la saison 3

Voici la liste des épisodes de la saison 3.

Remboursement

Le seul homme dans le ciel

Côte de Barbarie

Plan quinquennal glorieux

La dernière fois pour regarder ce monde de mensonges

Hérogasme

À déterminer

À déterminer

Distribution de la série

Voici la liste des acteurs de cette série, jetez un oeil ci-dessous.

Karl Urban comme William Butcher

Jack Quaid comme Hugh

Antony Starr comme John

Erin Moriarty comme Annie Janvier

Dominique McElligott comme Maggie Shaw

Jessie T.Usher comme Reggie Franklin

Laz Alonso comme Marvin T.Lait

Chace Crawford dans le rôle de Kevin Moskowitz

Tomer Capon comme Serge

Karen Fukuhara dans le rôle de Kimiko Miyashiro

Nathan Mitchell comme Noir Noir

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 6 de la saison 3 de The Boys, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Toutes les informations que nous partageons ici proviennent de sources officielles. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 6 de la saison 3 de The Boys, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

