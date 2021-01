Des hackers turcs à la recherche de profils Instagram vérifiés – attention à ce message

Les menaces et les escroqueries en ligne frappent non seulement les plates-formes de messagerie et les e-mails, mais se propagent également à travers messages sociaux réseau qui mettre en danger la possession même des comptes des propriétaires légitimes. La photo sociale Instagram est l’une des plateformes sur lesquelles porter une attention particulière, et le dernier cas concerne certains influenceurs locaux qui ont vu leur profil bloqué en raison des activités d’escrocs et de hackers qui en ont pris le contrôle.

Les histoires qui ont émergé en ligne ces derniers jours ont quelques traits en commun, tout d’abord les protagonistes qui se révèlent tous influenceurs avec le chèque bleu vérification. Les escrocs semblent approcher ces utilisateurs en se faisant passer pour des modérateurs d’Instagram, avec des messages dans la boîte de DM dans lesquels sont prétendument observés violations des conditions d’utilisation du service. Les victimes sont accusées d’avoir publié des photos qui enfreignent les règles du réseau social et sont invitées à supprimer le contenu; dans la conversation qui en résulte, les internautes sont alors invités à visiter un lien sous prétexte qu’il s’agit d’une page gérée par le support technique des réseaux sociaux: au sein de cette page, les escrocs collectent les informations nécessaires pour prendre possession du compte des victimes, et en dans ce cas, le nom d’utilisateur et le mot de passe.

L’un des récits les plus complets de l’affaire a été publié en ligne par l’influenceuse Irene Capuano, qui après contact avec les escrocs a dû bloquer votre compte et retrouvez l’accès en montrant aux modérateurs d’Instagram une preuve de votre identité. L’ancienne présentatrice de télévision Emanuela Folliero a dénoncé le même type d’attaque sur Twitter: dans les deux cas, le Origine turque de l’arnaque, probablement parce que les e-mails envoyés par Instagram aux adresses des victimes sont arrivés dans cette langue.

Comment se défendre

Se protéger de cette arnaque est simple – les expéditeurs se faisant passer pour des modérateurs d’Instagram dans les messages directs ont des noms d’utilisateur qui ils ne reflètent jamais les officiels du social. En effet, ce sont d’autres profils qui ont tous un aspect en commun: ce sont des influenceurs normaux avec une coche bleue, signe que les escrocs utilisent la même arnaque en chaîne ciblant cet élément même.

