Apple a annoncé MacBook Air, Mac Mini et MacBook Pro avec des processeurs M1 – voici ce qu’ils peuvent faire

Comme annoncé il y a à peine quelques mois, Pomme a présenté au monde ses premiers ordinateurs Mac fabriqués avec un nouveau composant à cœur: i Processeurs M1, conçu directement par l’entreprise sur la base de la technologie ARM d’une manière similaire à ce qui s’est passé depuis le début avec les smartphones et tablettes des séries iPhone et iPad.

Tout en une seule puce

LA puce M1 en fait, ils suivent la même philosophie que les processeurs trouvés sur les appareils portables. L’unité centrale de calcul, celle dédiée aux graphiques, la puce pour l’intelligence artificielle et de nombreux composants secondaires sont logés sur une seule plaquette, de sorte qu’ils puissent communiquer entre eux d’une manière plus rapide et avec de plus grandes économies d’énergie. En conséquence, il est possible de tirer plus de puissance des puces par rapport à l’énergie qui leur est fournie, avec des avantages également sur la surchauffe et donc sur la durée de vie des composants.

La puce M1 intègre un CPU et un GPU avec 8 cœurs chacun qui, selon Apple, peuvent facilement surpasser les puces de la technologie X86 actuelles trouvées sur les ordinateurs dotés de puces fabriquées par Intel et AMD.

Prise en charge de MacOS Big Sur

La dernière version du système d’exploitation MacOS, baptisée Big Sur, était évidemment fait pour en tirer le meilleur parti de ce nouveau type de processeurs qui représente en fait un changement radical pour les ordinateurs Apple. Parmi les résultats les plus intéressants répertoriés par Apple lors de la présentation figurent des applications plus rapides à l’ouverture, une plus grande réactivité lors de la reprise des activités en veille et une meilleure gestion de l’énergie.

Le nœud de l’application

Pour faciliter la transition des Mac équipés de puces Intel vers ceux équipés de processeurs fabriqués par Apple, la maison Cupertino a mis en place certaines stratégies. Tout d’abord, les applications qui sont normalement incluses dans le système d’exploitation ils seront déjà optimisés à utiliser avec le nouveau type de processeurs, offrant des performances jusqu’à 6 fois meilleures que ce qui est possible avec les puces Intel.

Les développeurs pourront également expédier leurs applications en packages omnicompatibles, qui s’installent correctement sur les deux types de Mac sans que les utilisateurs aient à se soucier de la version à obtenir. La multinationale a enfin terminé la dernière version de Rosetta, son logiciel conçu pour traduire automatiquement les applications écrites pour les anciens processeurs Intel dans un logiciel qui peut également fonctionner sur les Mac avec M1 et le faire efficacement.

MacBook Air avec M1

L’un des produits sur lesquels les nouvelles puces M1 feront ses débuts est une nouvelle version du très fin MacBook Air, un choix judicieux puisque les puces sont conçues pour combiner économie d’énergie et économie d’énergie. Le processeur doit être 3 fois et demie plus vite par rapport à celui présent sur le MacBook Air de dernière génération, et performances graphiques 5 fois supérieures. et 9 fois plus rapide en apprentissage automatique.

Tout cela devrait profiter à toutes les applications qui utilisent particulièrement les ressources informatiques, telles que le montage vidéo 4K et les retouches photo haute et ultra haute résolution. Tout en conservant une très grande autonomie: l’entreprise parle 15 heures de navigation et 18 heures de lecture vidéo.

L’affichage reste une unité Rétine de 13,3 pouces, tandis que le corps se débarrasse des ventilateurs et dispose désormais d’un bouton d’alimentation avec Touch ID. Le prix annoncé est 999 €.

Mac Mini

Le deuxième gadget à profiter de l’actualité annoncée par Apple en ces heures est un autre appareil compact, l’ordinateur de bureau Mac Mini. Encore une fois, Mac Mini devrait garantir Performances 3 fois supérieures à ceux de son prédécesseur, 6 fois plus élevé en termes de graphisme et 15 fois plus élevé en machine learning.

La nouvelle puce fait venir la voiture maintenant proposé aux développeurs et chercheurs, monte un ventilateur silencieux et dispose d’une bonne gamme de ports à l’arrière, notamment Ethernet, Thunderbolt et HDMI. Le prix est 699 dollars.

MacBook Pro 13 pouces

Le dernier gadget présenté est le nouveau MacBook Pro 13 pouces, un produit traditionnellement destiné à ceux qui ne peuvent pas abandonner haute performance dans un produit portable. Les améliorations de la capacité de calcul sont 2,8 fois; l’appareil doit être 5 fois plus rapide dans les opérations graphiques; 11 fois plus rapide en apprentissage automatique.

Tout en conservant unrecord d’autonomie pour cette catégorie de produits: soit 17 heures de navigation sur le Web et 19 heures de lecture vidéo, soit 10 heures de plus qu’auparavant. Il améliore également le système de microphone et de webcam, tout en conservant les mêmes dimensions que les produits précédents. Le prix est 1 299 €.

Les réservations commencent aujourd’hui (au moins aux États-Unis), tandis que les livraisons sont prévues pour la semaine prochaine. Pour tous ceux qui ont déjà un Mac entre les mains, il sera toujours possible de télécharger la mise à jour du système d’exploitation macOS Big Sur à partir d’aujourd’hui.