Little Nightmares 2: Comment résoudre le casse-tête d’échecs (Guide)

Le jeu de plateforme de puzzle Petits cauchemars 2 par le développeur Tarsier Studios se compose de quelques énigmes parfois plus difficiles et parfois plus faciles. En général, cependant, une fois que vous en avez compris le principe, la solution n’est pas loin. Vous devez encore réfléchir un peu dans les virages. Cela comprend également, entre autres le puzzle d’échecs à l’école de deuxième chapitre.

Dans ce qui suit, nous expliquons comment résoudre le puzzle et obtenir la clé de la porte du rez-de-chaussée. Nous vous expliquerons tous les autres puzzles dans notre solution complète.

La solution au puzzle d’échecs dans Little Nightmares 2

Étape 1 – Ouvrez la porte de la salle d’échecs: Avant même de pouvoir entrer dans la pièce, vous devez ouvrir la porte. Mais comme vous ne pouvez pas accéder à la poignée, laissez votre regard se promener sur les deux personnages allongés sur le sol devant la pièce. Tournez la figurine debout avec le haut assorti Une tourafin de pouvoir sauter par-dessus sa plate-forme jusqu’à la poignée de porte.

Étape 2 – Trouvez le dessin: Maintenant traverse la pièce et ouvre l’oeil géant sur la droite aussi. Sautez sur la poignée pour que la toile s’enroule et regarde vers le haut un dessin à la craie permet.

© Bandai Namco / Studios Tarsier / 45secondes.fr

Étape 3 – Terminer la tour et le roi: La solution est de placer les trois pièces blanches sur l’échiquier exactement comme sur le dessin à compléter avec le haut assorti.

Première sortie de la pièce à nouveau le sommet de la tour ramasser. Vous définissez ces maintenant sur la figure blanche à gauche sur l’échiquier. Vous pouvez maintenant sauter par-dessus la plate-forme nouvellement créée sur la petite table sur laquelle le sommet du roi mensonges. Maintenant, vous mettez le haut sur la figure blanche qui est au milieu devant le roi noir est situé. Le sommet de la tour est elle sur la figure blanche à droite.

© Bandai Namco / Studios Tarsier / 45secondes.fr

Étape 3 – Dame complète: Retournez sur le côté droit de la pièce. À droite du dessin découvert se trouve un autre petit tableau la dame blanche. Montez sur la table et attrapez le dessus.

© Bandai Namco / Studios Tarsier / 45secondes.fr

Tu n’as qu’à le faire maintenant sur la figure de gauche coincé sur l’échiquier. Cela fait briller la lampe sur le côté droit de la pièce.

© Bandai Namco / Studios Tarsier / 45secondes.fr

Étape 5 – Ouvrez la salle secrète: Maintenant grimpe sur la tour jusqu’à la troisième table et saute à la lampe suspendue au-dessus. Parce qu’il s’agit d’un interrupteur secret qui garantit que les deux armoires à l’avant de la pièce coulissent l’une de l’autre. Maintenant vient à la lumière la clé que vous recherchezallongé sur une chaise. Prenez la clé et ouvrez la serrure du premier étage.

© Bandai Namco / Studios Tarsier / 45secondes.fr