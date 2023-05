Le nom de Quentin Tarantino vérifie Ryan Reynolds lorsqu’il appelle les films Netflix comme n’existant pas « dans le Zeitgeist ».

Quentin Tarantino a toujours été assez franc en ce qui concerne son point de vue sur le monde d’Hollywood dans lequel il travaille, et dans sa dernière interview, c’est Netflix et d’autres plateformes de streaming uniquement qui ont reçu une remarque cinglante de la part du réalisateur emblématique. Tout en discutant de son prochain effort de réalisateur final, Le critique de cinéma, Tarantino partage sa conviction que les films en streaming, y compris ceux de Ryan Reynolds, n’existent pas en ce qui le concerne car personne ne sait qu’ils sont là. S’adressant à Deadline, il a déclaré:





« J’aime l’idée de tout donner pendant 30 ans et de dire ensuite : ‘OK, ça suffit.’ Et je n’aime pas travailler avec des rendements décroissants. Et je veux dire, c’est le bon moment parce que je veux dire, qu’est-ce qu’un film de toute façon ? Est-ce juste quelque chose qu’ils montrent sur Apple ? Ce serait des rendements décroissants. Je veux dire, et je ne m’en prends à personne, mais apparemment pour Netflix, Ryan Reynolds a gagné 50 millions de dollars sur ce film et 50 millions de dollars sur ce film et 50 millions de dollars sur le prochain film pour eux. Je ne sais pas ce que sont ces films. Je ne les ai jamais vus. Avez-vous? Je n’ai jamais parlé à l’agent de Ryan Reynolds, mais son agent est du genre « Eh bien, ça a coûté 50 millions de dollars. » Eh bien, tant mieux pour lui qu’il gagne autant d’argent. Mais ces films n’existent pas dans l’air du temps. C’est presque comme s’ils n’existaient même pas.

Bien sûr, Ryan Reynolds a actuellement un gros contrat avec Netflix et cela a jusqu’à présent fourni d’énormes succès tels que Le projet Adam et Notice rouge, et en fait toutes ses sorties avec le streamer ont atterri dans le top 10 de tous les temps sur la plateforme. Il semble que même si de nombreuses personnes partagent le même avis que Tarantino, il est difficile de nier que les films en streaming sont capables d’être de la même qualité et de remporter le même type de succès que n’importe quelle sortie en salles.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Sur le même sujet : Quentin Tarantino partage les détails d’avoir raté la réalisation d’un film de James Bond





Quentin Tarantino ne sera pas en partenariat avec un streamer, mais est ouvert à la télévision.

La société Weinstein

Quentin Tarantino a clairement indiqué que le grand boom du marché du streaming n’a pas exactement influencé sa décision de faire de son dixième film son dernier, cela lui a certainement fait croire que c’était le bon moment pour lui de s’éloigner de travailler derrière la caméra. Malgré cela, Tarantino n’a pas exclu la possibilité de se lancer dans le travail télévisé à l’avenir. Lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait de son dernier projet, il a répondu :

« Non, je pourrais faire une émission de télévision. Je n’ai pas dit que j’allais entrer dans la nuit noire, d’accord ? Je pourrais faire une émission de télévision. Je pourrais faire un court métrage. Je pourrais faire une pièce de théâtre. Toutes sortes de choses que je pourrais faire, mais je serai probablement plus un écrivain.

Alors peut être Le critique de cinéma Ce sera la dernière fois que nous verrons le nom de Tarantino sur un long métrage, mais il ne semble certainement pas qu’il va complètement abandonner l’industrie. Pour ses fans, ce sera au moins une bonne nouvelle en attendant de voir s’il peut terminer sa carrière de réalisateur en beauté.