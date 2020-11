Ce sont les premières images de la Hyundai Tucson N Line

Dévoilé il y a quelques mois, le nouveau Hyundai Tucson a maintenant vu la variante plus sportive N Line anticipée.

Lorsqu’il arrivera sur le marché, le nouveau Tucson N Line sera le septième modèle Hyundai en Europe à présenter le niveau de finition N Line.

Par rapport au reste de Tucson, à l’avant, la N Line a un pare-chocs au design agressif où les entrées d’air deviennent plus grandes.

D’autres détails qui vous aident à vous différencier du reste de Tucson incluent les jantes en alliage spécialement conçues, les logos «N Line», un pare-chocs arrière spécifique et un double échappement.

L’inconnu? Le moteur

Bien que nous ayons déjà vu ses formes, il y a encore des doutes sur le nouveau Hyundai Tucson N Line.

L’un d’eux est lié au moteur (ou aux moteurs) qui animeront cette version, sans encore aucune information.

Même ainsi, compte tenu de la «veine sportive» de cette variante, plus il est probable qu’elle recourra aux variantes les plus puissantes de moteurs à essence et diesel, c’est-à-dire les versions de 180 ch et 136 ch respectivement.

Quant à la date d’arrivée sur le marché, elle est prévue pour 2021, et il n’y a toujours aucune indication sur les prix.