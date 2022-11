Ghosts Saison 2 Episode 9 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

De nombreuses personnes sont actuellement curieuses de connaître la date de sortie de Ghosts Saison 2 Episode 9. Les fans de cette série recherchent cet épisode. Alors dans le but de fournir tous les détails possibles sur cet épisode dans cet article. Nous vous suggérons à tous de lire cet article jusqu’au. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Dans cet article, nous partagerons toutes les informations concernant la date de sortie de l’épisode 9 de la saison 2 de Ghosts. Ci-dessous, vous obtiendrez tous les autres détails possibles liés à cette série, tels que la liste des épisodes de cette saison en cours, les détails de la distribution et les spoilers.

Vous pouvez également lire sur: Date de sortie de l’épisode 16 de la saison 49 de NOVA

C’est une série américaine et cette série a été créée par Mathew Baynton, Simon Farnaby, Martha Howe-Douglas, Jim Howick, Laurence Rickard et Ben Willbond. Son premier épisode est sorti le 7 octobre 2021.

L’intrigue de cette série tourne autour de Samantha et Jay Arondekar et l’histoire commence lorsqu’ils déménagent dans un nouvel endroit et après cela, ils commencent à vivre des expériences paranormales. Au fur et à mesure que vous commencerez à suivre cette série, vous deviendrez vraiment plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Actuellement, beaucoup d’entre vous, fans, recherchent la date de sortie de l’épisode 9 de la saison 2 de Ghosts. Vous serez plus heureux de savoir que sa date de sortie a été confirmée. Alors sachons-le.

Ghosts Saison 2 Épisode 9 Date de sortie

Maintenant, nous allons parler de la date de sortie de l’épisode 9 de la saison 2 de Ghosts. Le nom de cet épisode est The Christmas Spirit, Part One et sa sortie est prévue pour le 15 novembre 2022. Comme vous pouvez le voir, toute votre attente va se terminer le mois prochain et vous devez toujours attendre la date indiquée. Nous vous recommanderons simplement à tous de marquer cette date sur votre calendrier.

Vous pouvez également lire sur: Bleach TYBW Anime Episode 2 Date de sortie

Où diffuser des fantômes ?

Maintenant, si vous êtes impatient de regarder cette série et que vous ne savez pas comment la regarder, son réseau officiel est CBS. Vous pouvez également diffuser cette série en ligne sur le site officiel de CBS, Paramount + et Voot. Si vous n’avez pas regardé ses épisodes précédents, vous pouvez accéder à tous ces épisodes ici à tout moment.

Vous pouvez également lire sur: Date de sortie de l’épisode 3 de la saison 3 de Kung Fu

Liste des épisodes

Voici maintenant la liste des épisodes de cette série.

Espions

Podcast de l’Alberta

Les amis de Jay

L’arbre

Halloween 2 : Le fantôme du passé d’Hetty »

Le bébé Bjorn

Morts stupides

Le permis d’alcool

L’esprit de Noël, première partie

L’esprit de Noël, deuxième partie

Vous pouvez également lire sur: Date de sortie de l’épisode 1 de Gotham Knights

Spoilers

Voici maintenant les spoilers de l’épisode à venir. Si vous voulez savoir ce qui va se passer, jetez un œil ci-dessous.

Lorsque la sœur de Jay, Bela, revient à Woodstone Mansion pour une visite de vacances et amène un ami masculin, Samantha se donne pour mission de susciter une romance de vacances entre eux.

Détails du casting

Nous allons maintenant partager la liste des acteurs de cette série.

Rose McIver comme Samantha Arondeka

Utkarsh Ambudkar comme Jay Arondekar

Asher Grodman dans le rôle de Trevor Lefkowitz

Richie Moriarty comme Pete Martino

Sheila Carrasco comme Susan Montero

Danielle Pinnock comme Alberta Haynes

Brandon Scott Jones dans le rôle du capitaine Isaac Higgintoot

Rebecca Wisocky comme Hetty Woodstone

Román Zaragoza comme Sasappis

Devan Chandler Long dans le rôle de Thorfinn

Vous pouvez également lire sur: Date de sortie de l’épisode 4 de Blue Lock

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez tout appris sur la date de sortie de Ghosts Saison 2 Episode 9 dans diverses régions, ses spoilers, les détails de Cast, ses plateformes de streaming en ligne, et bien plus encore. Si vous avez des questions concernant Ghosts Saison 2 Episode 9 Date de sortie de cette émission dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂