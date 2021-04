Applaudissements éternels: le jour où Al Pacino a reçu son Oscar bien mérité

Al Pacino c’est l’un des meilleurs acteurs de l’histoire de la cinématographie Et il le montre à chaque fois qu’il est devant les caméras, conquérant le spectateur d’une manière formidable pour ses grandes qualités. Peut-être pour beaucoup, les récompenses ne sont pas une partie essentielle de la carrière d’un artiste, mais Personne ne peut nier que les Oscars lui ont été injustes jusqu’à ce qu’il triomphe finalement pour Parfum de Mujer.

Le parfum d’une femme, réalisé par Martin Brest, est un remake du film italien du cinéaste Dino Risi en 1974. « Un ex-colonel aveugle emmène son jeune guide dans une merveilleuse aventure à New York et lui apprend les joies de la vie », raconte le synopsis d’un film qui a été bien accueilli à l’époque, mais de nombreux critiques conviennent maintenant que c’était une erreur.

Jusqu’à la nuit du 29 mars 1993, jour de la 65e cérémonie des Oscars, Alfredo James avait été nominé sept fois. Meilleur acteur quatre fois: Serpico (1974), Le Parrain II (1975), Après-midi de chiens (1976) et Justice pour tous (1980); Oui Meilleur second rôle masculin en trois: Le Parrain (1973), Dick Tracy (1991) et Glengarry Glen Ross (1993).

Finalement, Le long métrage qui l’a conduit à remporter l’Oscar était Parfum de Mujer, et à sa réception, il a reçu un applaudissement qui est déjà resté dans l’histoire de la cérémonie. Là, il a gagné dans la catégorie Meilleur acteur à de grands noms, comme Robert Downey Jr. (Chaplin), Clint Eastwood (Non pardonné), Stephen Rea (Jeu de larmes) et Denzel Washington (Malcolm X).

À ce jour, on considère qu’il a reçu le prix du mauvais film, car avant il avait déjà enchanté les téléspectateurs avec des rôles mémorables tels que Michael Corleone dans la saga The Godfather, Sonny dans Dog Day Afternoon, le policier qui veut être honnête dans Serpico, l’infiltrateur dans Cruising ou l’inoubliable Tony Montana dans Scarface. Cependant, c’était sûrement une journée très spéciale pour Al Pacino en restant avec son seul Oscar jusqu’à présent.