Medal of Honor Above and Beyond: VR Shooter sera présenté à la gamescom

En tant que membre de Soirée d’ouverture en directqui mènent au gamescom numérique 2020 Le jeudi 27 août, le développeur Respawn Entertainment examinera en détail l’expérience VR Médaille d’honneur: au-dessus et au-delà subvention.

Nouvelles informations lors de la soirée d’ouverture en direct

Vince Zampella, fondateur et PDG de Respawn, et Peter Hirschmann, directeur du jeu “Medal of Honor: Above and Beyond”, s’associeront à Geoff Keighley sur le gamescom Opening Night Live montrez la nouvelle bande-annonce et dites aux fans à quoi s’attendre dans le prochain titre exclusif à la réalité virtuelle se déroulant dans la Seconde Guerre mondiale.

Médaille d’honneur: au-dessus et au-delà

Au-dessus et au-delà sera la première ramification VR de la série Medal of Honor. Il n’y a pas beaucoup d’informations sur le titre jusqu’à présent, mais il est clair qu’il remontera à la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes servi un total de trois actes, qui s’accompagnent de différents scénarios de guerre dans les airs, sur terre et en mer. On parle aussi d’un mode multijoueur pour lequel il n’y a pas encore de détails.

Les développeurs disent ce qui suit:

“Médaille d’honneur: au-dessus et au-delà est une expérience VR pleine d’action et incroyablement immersive qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Là, vous vous glissez dans le rôle d’agent du Bureau des services stratégiques (OSS) dans une Europe déchirée par la guerre.“

Keyart officiel pour Medal of Honor: Above and Beyond © Electronic Arts / Respawn Entertainment

Le jeu de tir VR est développé à partir de zéro exclusivement pour la VR sur la plate-forme Oculus Rift.