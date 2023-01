Sony Channel vous invite un café bleu et un cookie gratuit dans CDMX

in

Séries

Pour célébrer la première des drames médicaux sur sa plateforme, Sony Channel offre un cadeau gratuit aux fans de Nouvel Amsterdam Oui L’anatomie de Grey dans CDMX.

Grey’s Anatomy aura des premiers épisodes sur Sony Channel (Photo : Sony Channel)

Pour les fans de séries avec des histoires sur les médecins, les infirmières, les hôpitaux, les maladies, les accidents et (le chagrin), Sony Channel apporte de bonnes nouvelles en ce début d’année 2023. Et c’est que ce type d’intrigues arrive sur sa chaîne tous les lundis et mardis avec des drames au goût du public.

nouveaux chapitres de Nouvel Amsterdam Oui Marie tue Ils seront à l’écran tous les lundis. Pendant ce temps, les mardis seront exclusifs pour les nouveaux épisodes de saison 19 L’anatomie de Grey. Les fans pourront en profiter à partir de 20 heures.

Pour célébrer ces premières, Sony Channel souhaite rendre la pareille au public avec un café bleu et un cookie très spécial. Ils sont gratuits ! Dès ce lundi 23 et mardi 24, ainsi que lundi 30 et mardi 31, Les spectateurs pourront se rendre au hot spot Farmacia Internacional, situé au Bucareli 128, Colonia Centro. Les participants feront partie de l’ambassade des médecins à Mexico.

Vous souhaitez être ambassadeur ?

Allez à Farmacia Internacional et demandez les médecins de Sony Channel. Ils vous offriront un cookie et un café bleu à l’occasion de la série. Prenez une photo de ce moment et partagez-la sur vos réseaux sociaux.

