Appelez vos amis: créez une application pour appeler davantage vos proches

Ne leur envoyez pas de WhatsApp, appelez-les! Avec cette application ingénieuse, vous n’oublierez jamais que vous devez appeler vos proches, car elle se chargera de vous le rappeler.

L’arrivée d’applications de messagerie telles que WhatsApp dans nos vies a entraîné une diminution significative de la le temps que nous passons à appeler nos proches. Certes, la capacité de communiquer instantanément grâce à ces applications est un grand avantage, mais rien de tel qu’un appel téléphonique dans lequel nous pouvons entendre et sentir la voix de notre famille et de nos amis.

Si face à ce « problème » vous chantez aussi le « mea culpa », vous devez être conscient de l’existence d’un outil récemment créé qui prend en charge vous rappeler que vous devez appeler davantage vos proches.

Son nom est Appelle tes amis et son objectif est clair: vous permettre de rester en contact avec vos proches par téléphone Vous informer chaque jour que vous avez des appels à passer. En savoir plus sur cette application intéressante.

Comment passer un appel téléphonique avec votre Android depuis votre PC

Une application pour vous rappeler que vous devez appeler davantage vos proches

Les responsables de Fast Company, l’entreprise à l’origine de ce projet, savent qu’il difficile de maintenir des relations étroites avec vos proches pendant que vous accomplissez les nombreuses tâches de votre vie bien remplie.

Pour vous aider à y parvenir plus facilement, ils ont développé Call Your Friends, une plateforme en ligne sur laquelle vous devez enregistrez le nom de ces amis et de cette famille à qui vous souhaitez appeler régulièrement. En outre, vous pouvez saisir leurs dates d’anniversaire (facultatif) et la fréquence à laquelle vous souhaitez rester en contact.

Installez Google Caller ID pour voir qui vous appelle

Ensuite, l’application se chargera de vous envoyer rappels sous forme de SMS afin que vous gardiez à l’esprit que vous devez appeler les membres de la liste que vous avez enregistrés.

Une fois que vous les avez appelés, vous devez informer Appeler vos amis afin que redémarrer le compte à rebours jusqu’au nouveau rappel. De plus, cette plateforme se charge de vous notifier également l’anniversaire de vos proches

Petit à petit, avec l’aide de cette application, vous pourrez améliorer vos relations sociales avec les personnes qui comptent le plus pour vous. L’idée est que vous restiez en contact avec eux, pas que les relations soient parfaites à 100%, c’est pourquoi rien ne se passe si un jour tu n’as pas le temps de passer l’appel. Appelez vos amis vous le rappellera jusqu’à ce que ce soit possible pour vous.

Enfin, nous devons mentionner que l’aide de Call Your Friends a un Prix ​​annuel de 2 € (environ 1,70 euros), avec la possibilité de profiter 30 jours initiaux gratuits. De plus, si vous n’êtes pas satisfait du fonctionnement de l’application, vous pouvez demander un remboursement.

Vous savez, visitez le site Web Call Your Friends, abonnez-vous au service, entrez les noms de la famille et des amis que vous ne voulez pas perdre et laissez l’application vous rappeler que tout ne peut pas être résolu avec un WhatsApp, parfois le meilleur est un appel téléphonique.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂