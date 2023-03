Donjons & Dragons : Honneur parmi les voleurs – Un film que de nombreux fans attendaient (Critique de film)

La troisième saison de The Legend of Vox Machina est encore loin et Porte de Baldur 3 est prévu pour le 31 août de cette année. Une vraie période de sécheresse pour les fans de jeux de rôle stylo et papier Donjons & Dragons. Mais ne vous inquiétez pas, car un éclair salvateur vient d’une direction inconnue contre l’ennui.

Surtout l’usine à rêves Hollywood, qui n’a pas fait preuve d’une bonne main avec cette franchise jusqu’à présent, sort maintenant une adaptation qui a en fait beaucoup de potentiel. Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs est le quatrième film à explorer le monde fantastique de la magie, mais le premier à avoir une chance crédible de succès.

Nous nous sommes déjà penchés sur le travail des réalisateurs Jonathan Goldstein et John Francis Daley et nous vous le dirons avant la sortie officielle sur 30 mars 2023Que pensez-vous du film d’aventure mettant en vedette des grands acteurs comme Chris Pin, Michelle Rodriguez et Hugh Grant attend, il faut s’attendre. Et ce à quoi vous ne pouvez pas vous attendre.

Dungeons & Dragons: Honneur parmi les voleurs – Une critique

Nous ne voulons pas tourner autour du pot à ce stade, mais plutôt dire les choses telles qu’elles sont : « Dungeons & Dragons : Honor Among Thieves » est un film terriblement stupidedont l’effet de surprise et flatterie visuelle sont plus importants que toute logique. Presque rien n’a de sens et de nombreux détails de l’histoire sont même balayés sous le tapis au milieu de la narration.

Oui, en ce qui concerne l’intrigue et la raison d’être de certaines scènes, cette œuvre rappelle le Donjons & Dragons de Courtney Solomon de 2000, un film qui n’a trouvé son chemin dans nos cœurs à l’époque que faute d’alternatives. . Et parce que c’était quand même bien mieux que le sien deux successeurs.

C’est là que les parallèles entre le dernier spin-off et l’adaptation de Solomon, dont nous ne voulons pas discuter davantage, mais déjà finissent, finissent. Parce que si vous vous préparez à l’avance que le travail de Goldstein et Daley pur cinéma de pop-corn ne peut vraiment pas être déçu, car « Honour Among Thieves » est presque dans tous les domaines en dehors de l’intrigue brille comme le trésor d’un dragon.

Le histoire bien racontée saute littéralement d’un moment divertissant à l’autre et prend très peu de temps pour le nécessaire, mais aussi dramaturgie gonflée sans vergognetandis que les autres sortent humour infaillible consiste, qui peut être contagieux avec sa gaieté facile, ou de excellentes scènes de combat.

© Paramount Pictures Corporation

« Dungeons & Dragons : Honor Among Thieves » impressionne non seulement par rebondissements intelligents et certaines idée originale, mais aussi avec une action bien dirigée et chorégraphiée qui rivalise facilement avec n’importe quel film d’action AAA de nos jours. Plus encore, grâce à de nombreux idées bien utilisées le travail se démarque effectivement positivement.

Donc, ce spin-off du célèbre RPG stylo et papier ne ressemble pas à une simple tentative d’arnaquer les cinéphiles peu exigeants pour de l’argent, mais comme un salut sérieux à la soumission et un cadeau aux fans qui ont assez souffert des adaptations paresseuses ces dernières années.

Des personnages merveilleusement sympathiques, bien sûr la profondeur psychologique d’une cuillère à café rencontrez des méchants merveilleusement répugnants et engagez-vous dans une bataille presque classique avec eux Le bien contre le mal. Une mention spéciale doit être faite ici à Hugh Grant, qui renoue avec un rôle ancien, et dans le meilleur sens du terme.

© Paramount Pictures Corporation

Son personnage absolument répugnant parce que visqueux Forge Fletcher n’est fondamentalement que Phoenix Buchanan de Paddington 2, mais il le joue si merveilleusement adapté au genre fantastique que vous lui pardonnez tous les parallèles entre les films complètement différents. Mais non seulement Grant était visible sur le tournage avec motivation et joie.

La plupart des autres acteurs de ce travail font de même au moins un bon travail, mais souvent la performance est bien au-dessus de ce qui aurait été nécessaire pour ce type d’histoire. Surtout, Sophia Lillis en tant que druide Doric ne convainc pas seulement par son jeu d’acteur, elle saisit toutes les scènes dans lesquelles elle peut être vue et ne lâchera pas prise.

En plus de cela, il y a un nombre incroyable œufs de Pâques et fan-service pour ceux d’entre vous qui connaissent vraiment le modèle. Cependant, comme le film peut être apprécié sans aucune connaissance de l’original, il n’y a personne qui s’intéresse à la fantasy à qui nous le recommanderions. adaptation comique Je ne peux pas recommander… et peut-être même devoir le faire.

Par:

Un humour habile et contagieux

Des personnages sympathiques, incarnés par des acteurs visiblement motivés

Un monde formidable avec beaucoup d’oeufs de Pâques et beaucoup de fan service

Action de première classe avec toutes sortes de bonnes idées originales

Technique de truc fantastique avec seulement quelques abandons

Hugh Grant comme antagoniste secondaire

Sophia Lillis comme druide Doric

contre:

Intrigue utile et facile à comprendre

Beaucoup de trous logiques

Quelques scènes complètement hors de propos

Antagoniste principal interchangeable

Dungeons & Dragons : Honor Among Thieves n’est pas le premier film hollywoodien de cette franchise pour rien, qui est correctement annoncé et derrière lequel le studio de production a les pieds bien ancrés au sol. Il est stupide sans finsans aucun doute, mais aussi très drôle, extrêmement ingénieuximpressionne par une action rapide et un CGI de première classe, rarement défaillant.