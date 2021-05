« Femme »: les moments difficiles vécus par Feyyaz Duman, l’acteur qui joue Arif dans « Kadin »

« Kadın», La série télévisée turque de longue date, est prête à faire ses adieux au public. Dans les conditions hautement compétitives de l’industrie télévisuelle turque, il est assez difficile de durer aussi longtemps, mais « Woman » est un drame turc qui a fait un excellent travail d’une manière ou d’une autre.

Tant de spectateurs de l’émission ont toujours posé la même question. C’est une grande question de curiosité que la série atteigne la fin ou non. Les questions ont donc trouvé la réponse il y a quelques semaines. Mardi dernier 4 février, « Kadın« était à l’écran avec le dernier épisode numéro 81.

La raison pour laquelle le drame télévisé turc a pris fin n’a pas été annoncée. Cependant, les principaux rôles principaux tels que Caner Cindoruk Oui Bennu Yıldırımlar ils ont quitté la série. Et ces événements ont soulevé des soupçons pour la fin de la série. Les soupçons se sont réalisés, donc la série a également pris fin.

L’un des personnages de la série était Feyyas Duman qui a joué Arif Dans l’intrigue, son rôle a réussi à avoir plus d’importance dès les deuxième et troisième saisons. Bien qu’il ait actuellement reçu une grande acceptation du public, l’acteur a dû traverser des choses très difficiles pour pouvoir réaliser son rêve, devenir acteur et se faire reconnaître.

LES MOMENTS DIFFICILES VIVÉS PAR FEYYAZ DAUMAN ACTEUR DE «KADIN»

«Mujer» a été vendue dans plus de 50 pays, dont l’Espagne, les États-Unis, le Mexique, l’Argentine et le Brésil, après être devenue l’un des plus grands phénomènes télévisuels de son pays d’origine (Photo: Instagram)

Feyyaz Duman il est né le 14 juin 1982. C’est un acteur turc d’origine kurde. Duman il est né en 1982 au Mardin. Diplômé de Conservatoire d’État d’Istanbul de l’Université technique avec un diplôme en études de danse folklorique. Puis il a déménagé à New York prendre des cours de théâtre et revenir à dinde après 5 ans.

Avec son rôle dans le film « Annemin Şarkısı », a remporté le prix pour Meilleur acteur dans le 51e Festival International du Film d’Orange d’Or. Il a fait ses débuts à la télévision sur 2016 avec un rôle récurrent dans « İçerde ». Sa percée est venue avec sa représentation du personnage Arif dans la série dramatique de Renard « Kadın ».

Feyyaz DuamanElle prétend qu’elle n’a pas eu une enfance facile, dès son plus jeune âge, elle a dû commencer à travailler, souvent c’était à son tour de travailler dans des activités qu’elle n’aimait pas beaucoup, mais elle a quand même continué. En dix minutes, l’acteur a déclaré: «Quand j’avais 12 ans, mon père m’a inscrit à des cours de danse, de musique et de théâtre, mais ce n’est qu’à l’âge de 17 ans que j’ai compris que je voulais être acteur pour le reste de ma vie. C’était quand ils nous ont emmenés en tournée en Turquie et en Europe avec le théâtre ».

Feyyaz est diplômé du Conservatoire d’État de l’Université technique d’Istanbul. (Photo: Instagram)

Être en New York Et pendant ses études, il a réussi à trouver un emploi dans une fromagerie pour payer son séjour et ses études, ce travail exigeait pour lui un grand épuisement physique et au final provoquait une hernie discale. Après avoir décroché son rôle dans «Kadin», l’acteur assure que sa carrière a un avant et un après.

Feyyaz pièces Arif, fils du propriétaire de Bahar et propriétaire de la cafétéria qui se trouve de l’autre côté de l’appartement du protagoniste. Derrière sa figure d’homme beau, charismatique et conquérant se cache Feyyaz Duman, l’acteur qui le joue et qui a trouvé dans « Femme » sa première grande pause à la télévision.

QU’EST-CE QUE LA «FEMME»?

« Kadin » dans ses trois saisons a obtenu une grande acceptation dans le public. (Photo: Med Yapim)

«Kadın» («Femme» en espagnol) est une série télévisée turque de 2017, coproduit par Med Yapım Oui MF Yapım afin de Renard Turquie. Ce feuilleton est une adaptation de « Femme », un drame japonais écrit par Yuji sakamoto. Le roman raconte l’histoire de Bahar, une femme qui a été abandonnée par sa mère à l’âge de 8 ans et qui, au fil du temps, rencontre Sarp, dont il tombe follement amoureux.

Après quelques années ensemble, elle reste veuve et, bien qu’elle soit dévastée par la perte, elle décide de prendre de l’avance pour ses jeunes enfants Nisan et Doruk. En revanche, lorsque sa mère revient à sa vie après vingt ans, Bahar doit affronter son passé.

COMBIEN DE CHAPITRES LA «FEMME» A-T-ELLE?

« Femme », Protagonisée par Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk Oui Bennu Yıldırımlar, Il a été créé en octobre 2017, parvenant à conquérir le public turc. Quand j’arrive à Espagne, le passé 7 juillet, est devenu un véritable phénomène d’audience. Cette fiction compte trois saisons et 81 épisodes. Les deux premiers versements comportent 32 chapitres tandis que le dernier compte 17 épisodes.