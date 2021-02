Marilyn Manson est larguée par son manager

Des rapports récents rapportent que Tony Ciulla, après avoir agi comme représentant de Marilyn Manson Au cours des 25 dernières années, il aurait quitté ce poste suite à des accusations d’abus contre le musicien portées ces derniers jours.

Ciulla aurait commencé à travailler avec Brian Warner (vrai nom de Manson) en 1996, lorsqu’il rejoint le label Loma Vista et a commencé à être représenté par l’agence CAA. Dans son travail avec Manson, aurait été confronté à une série de controverses comprenant diverses réclamations et accusations juridiques dans lesquelles Manson d’incitation au massacre du lycée Ancolie en 1999.

Ciulla représente actuellement d’autres personnalités de la scène rock, telles que Rob Zombie, trousse de premiers soins Oui Ouai ouai ouai. L’un des principaux rapports de sa séparation avec Manson vient du magazine Rolling Stone.

La décision intervient après que le musicien a été publiquement accusé par son ex-fiancée, l’actrice Evan Rachel Wood, de toilettage, de manipulation et d’abus. Bois Elle aurait déjà discuté de son expérience de relations abusives, mais elle n’aurait jamais mentionné le nom de son agresseur.

Ce serait lundi dernier, 1er février, lorsqu’il partageait via son compte Instagram: «Le nom de mon agresseur est Brian Warner ». «Je suis ici pour dénoncer cet homme dangereux et souligner les industries qui lui ont permis, avant qu’il ne ruine plus de vies», écrivait l’actrice.

Suite à l’accusation de Bois, les témoignages de la photographie ont été joints Ashley Walters, le modèle Sarah McNeilly et l’actrice Ashley lindsay morgan. Malgré le démenti de ces allégations, la maison de disques a annulé ses contrats avec Manson et ses apparitions dans la série « Dieux américains« Y »Spectacle d’horreur« Sera supprimé.