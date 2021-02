Voici comment vous obtenez 6 fonctionnalités de l’appareil photo du Galaxy S21 sur votre téléphone mobile

La série Galaxy S21 possède des fonctionnalités d’appareil photo intéressantes. Par exemple, la vue du réalisateur vous permet d’enregistrer des vidéos avec plusieurs caméras en même temps et vous pouvez supprimer des objets des photos. Avec des applications tierces appropriées, vous pouvez également apporter ces fonctionnalités à d’autres smartphones Android et à l’iPhone – comme ça.

Le point de vue du réalisateur

Le point de vue du réalisateur sur le Galaxy S21 ouvre de nouvelles possibilités créatives.

Avec le point de vue du réalisateur, vous pouvez en même temps les autres et vous-même record. Les caméras principale et selfie sont donc actives en même temps. Avec l’aide de l’application DoubleTake, cela peut également être fait sur d’autres smartphones – mais uniquement sur les modèles d’iPhone plus récents de l’iPhone XS. La raison en est que les anciens iPhones ne pouvaient filmer qu’avec une seule caméra pour des raisons techniques. Avec les nouveaux iPhones et l’application DoubleTake, vous pouvez sélectionner librement deux des caméras existantes pour l’enregistrement, c’est-à-dire filmer le même sujet avec deux focales.

Installez DoubleTake depuis l’App Store. Accordez les autorisations de caméra et de microphone. Choisissez avec laquelle des caméras disponibles vous souhaitez filmer en même temps.

Supprimer des objets

Ici, nous voulons supprimer le reflet à droite sur le mur bleu.



Image: © 45secondes.fr 2021

La même image sans le reflet.



Image: © 45secondes.fr 2021



La suppression des imperfections ou même des objets entiers est une fonctionnalité populaire de Photoshop. Samsung le propose également sur les smartphones Galaxy S21. Alors tu peux faire quelque chose déranger les personnes ou les taches supprimer des photos. La fonctionnalité peut également être utilisée sur d’autres smartphones – avec l’application gratuite Snapseed de Google. Voilà comment vous procédez.

Installez Snapseed depuis le Play Store ou l’App Store. Appuyez n’importe où pour ouvrir la photo souhaitée. Allez dans « Outils> Réparer ». Effectuez un zoom avant sur la zone ou l’objet que vous souhaitez supprimer. Appuyez ou faites glisser les zones que vous souhaitez supprimer. Si le résultat ne vous convient pas, utilisez la flèche gauche pour revenir en arrière et réessayer. Lorsque la photo vous ressemble, appuyez sur la coche dans le coin inférieur gauche. Allez dans «Exporter» pour enregistrer ou partager la photo modifiée.

Le résultat ne sera probablement pas parfait, pour le travail détaillé, vous auriez besoin d’un programme tel que Gimp ou Photoshop sur l’ordinateur de bureau. Vous pouvez découvrir comment éliminer la contamination dans Gimp dans notre guide Gimp.

Retouche avancée

Avec l’application Snow, vous pouvez embellir les photos de portrait.

Avec le Galaxy S21, vous pouvez restaurer les détails flous dans les selfies, améliorer l’éclairage et éliminer les imperfections. L’application Snow propose également de nombreuses options pour votre Égayez vos portraits.

Installez Snow depuis le Play Store ou l’App Store. Accordez les autorisations nécessaires. Ouvrez une photo appropriée dans la galerie en bas à gauche. Appuyez sur « Beauté » en bas Aller à « retoucher » Ajustez les éléments comme « Peau » et « Pore » jusqu’à ce que vous aimiez le visage. Appuyez sur le crochet en bas à droite. Allez dans « Enregistrer » en haut à droite. Vous pouvez maintenant sélectionner le selfie pimpé dans le dossier « Snow » de la galerie.

Effet bokeh

L’application Snow reconnaît l’arrière-plan et le rend flou.

Le Galaxy S21 peut défocaliser l’arrière-plan lors de la prise de portraits pour attirer l’attention sur la personne photographiée. Tel que Effet flou ou bokeh est possible avec n’importe quel smartphone, même s’il n’a qu’un seul appareil photo. L’application Snow est particulièrement adaptée à cela.

Installez Snow depuis le Play Store ou l’App Store. Accordez les autorisations nécessaires. Ouvrez une photo appropriée dans la galerie en bas à gauche. Faites glisser vers le bas jusqu’au mode « Portrait » Appuyez sur « Portrait » Choisissez le degré de flou avec le curseur. Appuyez sur le crochet en bas à gauche. Appuyez sur « Enregistrer » en haut à droite. Vous pouvez maintenant sélectionner l’image portrait avec effet boke dans le dossier «Neige» de la galerie.

Zoom spatial

Le Galaxy S20 Ultra et le Galaxy S21 Ultra disposent d’un zoom 100x, appelé «Space Zoom». D’autres smartphones ne peuvent pas faire cela – mais avec un zoom aussi puissant, trop de détails sont perdus de toute façon. Les smartphones modernes proposent généralement un téléobjectif pour un zoom optique de bonne qualité, même si ce n’est qu’avec un grossissement de deux à trois fois. Il y a aussi le zoom numérique de qualité médiocre – et une troisième option.

Les téléphones portables avec un appareil photo de 108 mégapixels sont rares, mais il y a maintenant pas mal d’appareils avec eux Appareil photo 48 ou 64 mégapixels disponible. Activez cet appareil photo et prenez une photo du sujet sur lequel vous souhaitez zoomer en pleine résolution. Vous pouvez maintenant zoomer sur l’image relativement loin après avoir pris la photo – et la perte de qualité reste limitée car la résolution de l’image est suffisamment élevée à cet effet.

Stylo S

Le Galaxy S21 Ultra peut être utilisé avec un S Pen.

La série Galaxy Note s’est longtemps démarquée en tant que série de smartphones avec un stylet actif précis. Le Galaxy S21 Ultra est le premier smartphone de la série S de Samsung qui peut éventuellement être utilisé avec un S Pen. En fait, il n’y a pas d’alternative aussi précise que le S Pen pour les autres smartphones. Mais vous pouvez en faire un avec n’importe quel smartphone stylet « capacitif » avec quelles entrées sont un peu plus précises qu’avec vos doigts. Par exemple, le kit de stylet à écran tactile Speedlink abordable comprend deux stylets différents à cet effet.