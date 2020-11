Another Life Saison 2: Date de sortie, distribution, intrigue et tous les derniers détails

Une autre vie est la série télévisée web dramatique de science-fiction américaine. Il s’agit d’une série originale Netflix réalisée par Aaron Martin. C’est une série d’aventures, de drames et de mystères où l’astronaute Niko Breckenridge et son équipage font face à un danger inimaginable tout en recherchant des artefacts extraterrestres.

Jeter

Le même casting de la saison 1 devrait également être vu dans la saison 2. JayR Tinaco comme Zayn Petrossian, Justin Chatwin comme Erik Wallace, Alex Ozerov comme Oliver Sokolov, Jake Abel comme Sasha Harrison, Elizabeth Ludlow comme Cas Isakovic, Katee Sackhoff comme Niko Breckinridge, Samuel Anderson comme William Blu Hunt, August Catawnee, AJ Rivera comme Bernie Martinez, Selma Blair comme Harper Glass, Alexander Eling comme Javier Almanzar, Lina Renna comme Jana Breckinridge-Wallace jouant avec leurs rôles respectifs et le faisant basculer!

Date de sortie

Une autre saison de la vie déclenchée sur Netflix le 25 juillet 2019, produite par Katee Sackhoff qui joue également dans la série en tant que rôle principal d’un astronaute. Le tournage de la toute première saison a duré environ quatre mois en 2018. Il avait été renouvelé pour une autre saison le 29 octobre 2019. L’ensemble du tournage a eu lieu en Colombie-Britannique au Canada. Le tournage de la saison 2 devait commencer en mars 2020 mais a dû être interrompu en raison de la pandémie actuelle. En revanche, le tournage de la saison 2 devait commencer à partir du 20 juillet 2020, mais a dû être reporté pour une raison identique. La nouvelle date provisoire pour reprendre le tournage est le 31 août 2020. Restons croisés, le tournage n’est pas reporté cette fois et nous avons la saison 2 de retour sur nos écrans.

Terrain

Nous avons un ensemble de questions auxquelles on répondra avec une saison différente du spectacle. Nous devrons remettre à la prochaine saison. La productrice Katee affirme qu’elle porterait la série à la plupart des 3 saisons. La première saison s’est terminée avec un objet volant du ciel atterrissant sur terre et se développant en une coquille de cristal. Les astronautes et les scientifiques découvrent un moyen de se connecter aux extraterrestres et d’étudier la source d’un signal extraterrestre. Ils découvriront d’où vient l’artefact dans les prochains épisodes et déballeront le puzzle pour nous. Niko et son équipe découvriront si les extraterrestres sont amicaux ou non dans une autre saison.

Quelles sont les critiques pour une autre vie?

Les séries de science-fiction ont toujours été un peu difficiles à séduire ce public. Pour l’épisode de Another Life, les critiques et les fans ne semblent pas impressionnés. Le spectacle a un score de 4,8 / 10 sur IMDb plus un score pourri de 6 pour cent sur les tomates pourries. La série n’a peut-être pas une énorme base de fans, mais un public engagé est une raison pour une saison différente.Le producteur a également confirmé la saison suivante sur son Twitter, peu après que Netflix ait annoncé que le producteur n’avait pas répondu aux critiques et était impatient de le faire. apporter la prochaine saison.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂