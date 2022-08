De quoi parle l’histoire de « The Kang Dynasty » dans les bandes dessinées Marvel ?

fans de Studios Marvel Ils ont été surpris lorsque la société a montré la plupart des projets qui feraient partie des trois prochaines phases de l’univers cinématographique Marvel lors de sa présentation au San Diego Comic-Con. Cependant, les plus grosses annonces ont été les deux volets de la saga »Avengers », intitulée »Avengers : la dynastie Kang » O »Avengers : Guerres secrètes ».

La première d’entre elles est l’une des histoires préférées des fans de bandes dessinées Marvel, beaucoup considérant « The Kang Dynasty » comme l’histoire Avengers la mieux écrite de toute la gamme de bandes dessinées, commençant dans le numéro » Avengers (Vol. 3) #41-555 » et »Avengers Annual 2001 ». Comme son nom l’indique, nous voyons ici comment Kang le conquérant établit sa domination sur toute la planète Terre, avec l’aide de son fils Marcus.

De quoi parle »La Dynastie Kang » ?

L’histoire suit les Avengers unissant leurs forces du monde entier pour tenter d’arrêter Kang, mais le Conquérant semble être bien préparé à toutes sortes d’attaques, disposant d’une technologie future et d’une arme importante sous la forme de la base de Damoclès, étant une épée massive. en forme de vaisseau spatial avec une grande puissance de feu.

Finalement, les Avengers ont fini par se rendre après qu’une attaque spatiale ait entraîné la mort de plusieurs de leurs membres. Même avec cela, lors d’un de leurs voyages dans l’espace, les Avengers rencontrent un être mystérieux appelé World Master, qui possède une technologie qui peut contrer celle de Kang.

Les héros les plus puissants de la Terre parviennent à lancer une contre-attaque contre le Conquérant, menant à l’un des grands moments de la bande dessinée, tous les héros se battant contre Kang et une image holographique de lui-même.

Quoi qu’il en soit, »The Kang Dynasty » est une histoire épique dans tous les sens, avec son histoire d’une durée totale de deux ans dans différents volumes de bandes dessinées, et comprenant plusieurs des personnages classiques de The Avengers. Plusieurs artistes ont participé aux bandes dessinées de l’intrigue, notamment Allan Davis, Ivan Reyes, Rick Mender Oui Kurt Busiek. » La dynastie Kang » a donné à chacun des Avengers un moment pour briller, devenant l’une des bandes dessinées préférées des fans de tous les temps.

La dynastie Kang a également cimenté Kang comme le prochain grand méchant du MCU après Thanos, d’autant plus que l’acteur Jonathan Majors devrait reprendre son rôle de Kang dans »Ant-Man and the Wasp: Quantumania ». Le directeur Peyton Roseau a promu « Quantumania » comme le début de la phase 5, donc les événements de cette production seront sûrement transmis à « Avengers : The Kang Dynasty », qui arrivera le 2 mai 2025.