Flash : comment regarder la série en streaming ?

Découvrez où regarder et diffuser The Flash, si The Flash est sur Netflix ainsi que votre guide des acteurs et le sujet de la série

The Flash est une série de super-héros très bien cotée et acclamée par la critique, qui existe dans le même univers que Arrow et d’autres émissions de DC.

La série a remporté le People’s Choice Award for Favourite New TV Drama en 2014 lors de sa sortie, et elle est actuellement diffusée pour la sixième fois aux États-Unis. Une septième saison a déjà été confirmée par la chaîne.

Où regarder The Flash en France ?

Malheureusement, la série n’est pas diffusée sur Netflix ou Google Play pour le moment, mais vous pouvez la regarder sur YouTube, Amazon Prime Video ou .

Vous pouvez également acheter des épisodes sur iTunes ou vous procurer le coffret DVD.

En quoi consiste The Flash ?

The Flash est une série de super-héros américains créée en 2014 par Geoff Johns, Andrew Kreisberg et Greg Berlanti pour la CW.

Elle explore la vie du super-héros Barry Allen – dont le nom de super-héros est Flash bien sûr – alors qu’il enquête sur des crimes à l’aide de sa vitesse surhumaine.

Combien y a-t-il de saisons de Flash ?

La série compte cinq saisons, et une sixième est en cours de réalisation.

Qui fait partie de la distribution de The Flash ?

The Flash / Barry Allen est joué par Grant Gustin, qui a déjà joué dans Glee, Shark et Mr. Brooks, tandis qu’Iris West-Allen, la femme de Flash, est jouée par Candice Patton, de The Game.

Killer Frost / Caitlin Snow, la bio-ingénieur et super-héroïne, est jouée par Danielle Panabaker de Necessary Roughness, Bones, Arrow et Friday the 13th.

La série met également en scène Jesse L. Martin dans le rôle de Joe West, Rick Cosnett dans celui d’Eddie Thawne, Hartley Sawyer dans celui de Ralph Dibny / Elongated Man, Carlos Valdes dans celui de Vibe, Chris Klein dans celui de Cicada, Tom Cavanagh dans celui de Harrison Wells, Keiynan Lonsdale dans celui de Kid Flash, Neil Sandilands dans celui de The Thinker, Danielle Nicolet dans celui de Cecile Horton et Jessica Parker Kennedy dans celui de XS.

Combien y a-t-il d’épisodes de The Flash ?

Au total, la série compte 114 épisodes.

Quand est-ce que The Flash revient ?

The Flash reviendra pour une sixième saison, qui sera lancée le 8 octobre sur The CW aux États-Unis et peu après sur Sky1 au Royaume-Uni.