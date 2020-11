Gossip Girl reboot cast: Rencontrez tous les nouveaux Upper East Siders à venir sur HBO Max

HBO Max a annoncé qui jouera dans leur prochain casting de redémarrage de Gossip Girl.

Salutations Upper East Siders, le Une fille bavarde le redémarrage est en cours et HBO Max a maintenant révélé qui faisait partie de la distribution principale.

Depuis le dernier épisode de Une fille bavarde diffusé en 2012, les fans ont désespérément envie d’en voir plus. Nous savons peut-être maintenant que Dan Humphrey (Penn Badgley) était Une fille bavarde depuis le début, mais les téléspectateurs ont hâte d’apprendre ce que l’élite new-yorkaise fait maintenant. Avec Blair (Leighton Meester) et Serena (Blake Lively), tous ont grandi, que les adolescents ont suivi dans leurs pas de la haute couture.

HBO Max a commandé dix épisodes d’un Une fille bavarde redémarrage défini huit ans après la fin de la première édition de l’émission. On ne sait pas encore si le casting original apparaîtra du tout (Chace Crawford, qui jouait Nate dans la série emblématique CW, a récemment déclaré à Digital Spy qu’il y serait « absolument venu ») mais HBO Max a maintenant confirmé qui est dans le casting .

Qui jouera dans le Une fille bavarde redémarrer?

Plus tôt cette année (3 mars), Deadline a annoncé les noms de cinq des tout nouveaux Une fille bavarde reboot acteurs et HBO Mac ont depuis annoncé plusieurs autres. Dans cet esprit, nous avons plongé profondément dans qui ils sont tous afin que vous puissiez apprendre à les connaître.

Emily Alyn Lynd

La date limite rapporte qu’Emily jouera un personnage dans Une fille bavarde a appelé Audrey qui « a été dans une relation à long terme et commence à se demander ce qui pourrait être de plus là-bas. » Vous reconnaîtrez probablement Emily à partir de rôles de premier plan dans des films, notamment Docteur Sleep et La babysitter et des séries télévisées, dont Revenge et Code noir.

Suivant le Une fille bavarde annonce, le joueur de 19 ans s’est rendu sur Instagram pour écrire: « à bientôt Upper East Side, xoxo;) ».

Whitney Peak

Whitney Peak rejoindra Emily en tant que l’un des personnages principaux de la Une fille bavarde redémarrer. On ne sait actuellement pas quel personnage elle jouera mais on imagine qu’Emily et Whitney pourraient devenir les nouveaux Serena et Blair. Whitney est surtout connue pour avoir joué Judith Blackwood dans Les aventures effrayantes de Sabrina saison 3.

Pour fêter la nouvelle du casting, l’actrice de 17 ans a écrit « secret’s out … xoxo » sur sa page Instagram.

Evan Mock

Attendez-vous à voir Evan Mock faire tourner les têtes dans le Une fille bavarde redémarrer. Le mannequin et skateur hawaïen n’a encore joué dans aucune émission de télévision ou aucun film, mais il compte déjà plus de 440000 fidèles abonnés sur Instagram. Annonçant la nouvelle sur Instagram, Evan a simplement écrit: « xoxo ????? ».

Zión Moreno

L’actrice américano-mexicaine Zión Moreno fait également partie de la distribution principale de la nouvelle Une fille bavarde. Vous reconnaissez peut-être déjà Zión à son travail de mannequin ou à son rôle exceptionnel dans le drame pour adolescents mexicain Netflix Contrôle Z. Zión est trans dans la vraie vie et elle a joué un personnage trans appelé Isabela dans la série.

Thomas Doherty

Thomas Doherty est également l’un des principaux acteurs du redémarrage de Gossip Girl. Thomas est surtout connu pour avoir joué Harry dans le Descendance films, Sébastien dans Legs et Liam dans Haute fidélité. On ne sait pas qui il sera dans Gossip Girl mais nous sommes prêts à le découvrir.

Eli Brown

Eli Brown rejoint également le casting principal du nouveau Une fille bavarde redémarrer. La star de 19 ans est récemment apparue comme Dylan Walker dans le Jolies petites menteuses retombées Les perfectionnistes et comme Dave dans Netflix Spinning Out. Dans l’état actuel des choses, HBO Max n’a pas dit qui Eli jouera.

Jordan Alexander

Jordan Alexander fera également partie de la Une fille bavarde redémarrer. Jordan est une étoile montante qui est surtout connue pour ses apparitions dans Mensonges sacrés comme Elsie and Unbury le biscuit comme Liz. Nous avons hâte de voir ce qu’elle apporte à la Une fille bavarde univers.

Jason Gotay

L’artiste de Broadway Jason Gotay fera ses débuts dans la série télévisée Une fille bavarde redémarrer. Le joueur de 30 ans a joué dans des productions de Spider-Man: éteignez l’obscurité et L’amener sur. Il a également figuré dans NBC’S Peter Pan Live! en 2014. Suite à son casting officiel, Jason a écrit: « xoxo » sur Instagram.

Tavi Gevinson

Tavi Gevinson est principalement connue pour son travail d’écrivain. Elle a fondé et édité le magazine ado adoré Débutant. Cependant, elle s’est depuis fait un nom en tant qu’actrice. En plus d’agir dans plusieurs productions théâtrales de Broadway, Tavi a joué un rôle dans Scream Queens et elle ajoute maintenant à son CV avec un rôle dans Une fille bavarde.

Savannah Smith

Savannah Smith est une autre actrice qui a été choisie dans le nouveau Une fille bavarde. Contrairement à beaucoup d’autres stars, Savannah n’a pas agi de manière professionnelle auparavant, donc Une fille bavarde marque ses débuts à la télévision. Nous avons hâte de la voir en action.

Jonathan Fernandez

Jonathan Fernandez est un autre acteur actuellement confirmé pour jouer dans le redémarrage de Gossip Girl. Le joueur de 36 ans a joué dans des séries comprenant Arme mortelle, Filles et Plus jeune. Compte tenu de son âge, on imagine qu’il jouera l’un des parents voire un professeur dans la nouvelle édition de Une fille bavarde.

HBO Max publiera le Une fille bavarde redémarrer à un moment donné en 2021. Nous vous mettrons à jour dès qu’il y aura d’autres mises à jour.

