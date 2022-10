« Anomalies », aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

« anomalies» (« Glitch » en anglais) est un Série Netflix sud-coréenne réalisé par Roh Deok et écrit par Gin Han-sai. La fiction dont l’enregistrement s’est terminé le 23 décembre 2022 suit Hong Ji-hyo, une jeune et riche femme qui, dans la recherche désespérée de son petit ami, rencontre une communauté d’observateurs d’OVNIS et découvre un complot sauvage.

La série qui a été présentée en première au 27e Festival international du film de Busan, dans la section À l’écran, le 6 octobre 2022, a une distribution principale composée de Jeon Yeo Bin, Nana, Lee Dong Hwi, Ryu Kyung Soo et Baek Joo Hee.

Les dix épisodes de la première saison de « anomalies » est-ce ainsi disponible sur Netflix uniquement depuis le vendredi 7 octobre 2022mais les utilisateurs de la populaire plateforme de streaming et les fans des productions coréennes réclament déjà un deuxième versement.

« ANOMALIES », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’au moment, le géant du streaming n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série créée par Gin Han-saCependant, comme on le voit dans le dernier chapitre, l’histoire de Ji-hyo a une fin appropriée, mais il est toujours possible d’approfondir la vie de la jeune femme qui a vu quelque chose d’étrange lors de la cérémonie d’ascension.

A la fin de la première saison de « Anomalies », les aveux troublants de Hyungtae prennent Jihyo au dépourvu et la mettent en grand danger. Bora poursuit un mystérieux objet volant et Abigail est chargée de révéler tous les mensonges de l’Église de la Lumière Divine.

Bien que les principaux mystères et mensonges de l’église dirigée par Hyungtae aient été révélés, il se peut que certaines personnes essaient de perpétuer ces croyances et de convaincre d’autres personnes de rejoindre le groupe.

Pour l’instant, Il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflixce qui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et prendre la décision de renouveler ou d’annuler un projet.

Si une deuxième saison de « problème« , Jeon Yeo-bin devrait revenir en tant que Hong Ji-hyo, et Jin-Ah Im en tant que Heo Bo-ra, et Lee Dong-hwi en tant que Lee Si-kook, le petit ami de l’actrice principale.