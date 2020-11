La période triasique s’est terminée par une extinction de masse «  perdue  » et une tempête de pluie d’un million d’années, selon une étude

Il y a bien longtemps, avant l’aube de l’âge de dinosaures , une forte pluie est tombée sur le supercontinent de Pangée – et il a plu pendant plus d’un million d’années.

Cette période pluvieuse épique – connue maintenant sous le nom d’épisode pluvial carnien (CPE) – s’est produite il y a environ 233 millions d’années et constituait un changement radical par rapport aux conditions généralement arides de la fin Période triasique . Mais les cieux orageux n’étaient pas le seul changement auquel la Terre était confrontée. Selon une étude publiée le 16 septembre dans la revue Progrès scientifiques , de nouvelles preuves fossiles suggèrent que le CPE était en fait un événement d’extinction majeur – entraîné par des éruptions volcaniques et changement climatique – qui a entraîné la mort d’un tiers de toutes les espèces marines, plus un nombre important de plantes et d’animaux terrestres.

Cet événement d’extinction «perdu» n’atteint pas tout à fait le bilan des cinq grands extinctions de masse généralement discutée par la communauté scientifique (l’extinction du Permien-Trias, survenue à peine 20 millions d’années plus tôt, peut avoir anéanti 90% des espèces vivantes, par exemple). Cependant, selon les auteurs de l’étude, le CPE n’est pas seulement important pour ce qui a été perdu – mais aussi pour ce qui a été gagné. Loin d’être une simple période de mort, le CPE était une période de «renouvellement», ont écrit les chercheurs, ouvrant effectivement la voie à la domination des dinosaures et à l’évolution de nombreux groupes d’animaux terrestres qui errent encore dans le monde. Terre aujourd’hui.

« Une caractéristique clé du CPE est que l’extinction a été très rapidement suivie d’un grand rayonnement [of new species], « l’auteur principal de l’étude Jacopo Dal Corso, professeur de géologie à l’Université chinoise des géosciences de Wuhan, a déclaré au journaliste Scott Norris d’Eos.org . « Un certain nombre de groupes qui jouent un rôle central dans les écosystèmes d’aujourd’hui sont apparus ou se sont diversifiés pour la première fois dans le Carnian [an age within the Triassic that lasted from 237 to 227 million years ago]. «

Résumé des principaux événements d’extinction à travers le temps, mettant en évidence le nouvel épisode carnien pluvial il y a 233 millions d’années. (Crédit d’image: D. Bonadonna / MUSE, Trento)

Ces groupes comprennent des récifs coralliens et le plancton dans les océans, a déclaré Dal Corso à Eos, ainsi que l’apparition d’une faune terrestre telle que grenouilles , lézards , crocodiliens, tortues et une nouvelle bande diversifiée de dinosaures (qui prospéreraient sur Terre pendant les 150 millions d’années à venir). Les conifères ont également fait leur première apparition pendant le Carnien, plantant davantage les racines de nombreux écosystèmes modernes et invitant «l’aube du monde moderne», ont écrit les auteurs dans leur nouvel article.

Alors, qu’est-ce qui a provoqué la pluie qui a changé le monde en premier lieu? C’est difficile à dire avec certitude, mais les auteurs de l’étude pensent que les réponses peuvent se trouver dans un champ de lave couvrant tout le continent connu sous le nom de province de Wrangellia, qui s’étend sur des milliers de kilomètres à travers la côte ouest du Canada moderne. Cette province ignée massive a été établie par de violents volcanisme pendant le Carnian, et chevauche (au moins partiellement) avec le CPE.

Des études antérieures estiment que ces puissantes éruptions ont libéré au moins 5000 gigatonnes de carbone dans l’atmosphère (c’est des centaines de fois plus que les émissions mondiales annuelles aujourd’hui), ce qui a probablement déclenché le changement climatique extrême qui a suivi. Le monde est devenu beaucoup plus humide, de fortes pluies sont devenues la norme, le océans acidifiés et des espèces entières sont mortes en masse, ouvrant la voie à d’étranges nouvelles plantes et animaux pour prendre lentement le relais.

C’est l’histoire que les chercheurs envisagent dans leur nouvelle étude, de toute façon. Cependant, reconnaissent-ils, il reste encore beaucoup à faire pour comprendre toute la portée de l’EPC et ses déclencheurs possibles. Il y a peut-être eu d’autres événements volcaniques en jeu au-delà de Wrangellia, a écrit l’équipe, mais les localiser sera un défi, car de grandes quantités de basaltes volcaniques de la période triasique ont déjà été submergées dans la Terre. Notre planète en constante évolution mange sa propre histoire, laissant des pierres et des os comme seuls indices.

