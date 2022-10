NYCC: Dan Harmon parle de la communauté: le film, jette un doute sur le retour de Chevy Chase

Hé, folx, le monde ne va pas finir. Dan Harmon va faire son film. Depuis 2014, les fans de la série Communauté attendaient les légendaires « six saisons et un film ». Il y a une semaine, ce rêve est enfin devenu réalité. Le 30 septembre 2022, le streamer Peacock, propriété de NBCUniversal, a annoncé qu’il avait commandé un Communauté film après le créateur de la série, Dan Harmon a remporté les droits dans une « situation concurrentielle ». Aujourd’hui, vendredi 7 octobre 2022, lors du panel « Dan Harmon Presents Krapopolis » au New York Comic Con 2022, Harmon a révélé quelques détails supplémentaires sur le prochain Communauté : Le film.





Diffusé sur NBC du 17 septembre 2009 au 17 avril 2014 et sur Yahoo! Écran du 17 mars au 2 juin 2015, Communauté se déroule dans un collège communautaire fictif du Colorado, le Greendale Community College. La sitcom mettait en vedette une distribution d’ensemble, dont Joel McHale, Gillian Jacobs, Danny Pudi, Yvette Nicole Brown, Alison Brie, Ken Jeong et Jim Rash, ainsi que deux acteurs qui n’ont pas été confirmés pour revenir pour le long métrage (au moins pas encore) Donald Glover et Chevy Chase.

Bien que Glover ait déclaré qu’il était prêt à revenir, déclarant son intérêt pour un Communauté film lors d’une table en ligne lue pour collecter des fonds pour le soulagement de COVID-19, il n’y a eu aucune confirmation que l’acteur apparaîtra. Quant à Chase, son retour semble moins probable, Harmon disant lors de son Krapopolis panel au NYCC, « Je ne sais même pas s’il est légal pour Chevy de revenir », faisant probablement référence à l’inconduite présumée de Chase sur le plateau qui comprenait des remarques racistes envers ses coéquipiers.





Communauté : Le film sera co-écrit avec Andrew Guest

Lors du NYCC 2022, Harmon a également révélé qu’il co-écrirait Communauté : Le film avec le scribe de « Advanced Dungeons and Dragons ». Harmon a déclaré: « Je travaille avec Andrew Guest. C’était un grand Communauté écrivain. Il a écrit l’épisode « Donjons et Dragons ». Il va m’aider, pour que je ne fasse pas un Harmon. »

En plus de son travail sur CommunautéGuest était également écrivain sur 30 Rocher. Pour son travail sur la troisième saison de la série, il a été nominé pour le Writers Guild of America Award de la meilleure série comique en février 2009. Il a également été récemment impliqué dans Marvel Studios Oeil de fauconqui a été créé sur Disney + plus tôt cette année, et a été embauché comme scénariste en chef pour le prochain Homme étonnant série.

Harmon n’avait toujours aucune nouvelle du réalisateur, disant: « Nous n’avons pas de réalisateur attaché. »