Netflix rompt son contrat avec Marvel et perd toutes ses séries

Marvel a longtemps été l’un des grands partenaires de Netflix et la plupart de ses séries ont eu du succès sur la plateforme. Mais maintenant, tout a changé et ils sont passés à un autre service à la demande. Sachez où les voir.

© GettyNetflix et Marvel rompent leur accord

Netflix est l’une des plus grandes plateformes de streaming au monde et merveille l’un des plus grands studios. Pour cette raison, leur association était quelque chose d’attendu et en 2015 elle est finalement arrivée. Tant de succès des deux est une combinaison parfaite pour que le contenu de l’un fasse grandir l’autre et vice versa. À tel point que, sous les histoires unitaires elles-mêmes, le N rouge a commencé un univers télévisuel de cette franchise.

Il a été Casse-cou la première des fictions à rejoindre le catalogue de Netflix et, quelques mois plus tard, des bandes comme Jessica Jones, Poing de fer, luc cage, punisseur Oui Les défenseurs. Et, malgré le fait qu’ils étaient une nouveauté au début, la fureur n’a pas suffi et ils ont été rapidement annulés. Sans aucun doute, un univers qui a succombé à l’échec, ce qui était totalement inattendu pour merveille parce que votre contenu est toujours un succès.

Cependant, cela a entraîné encore plus de problèmes pour chaque entreprise, de sorte que la relation entre les deux a commencé à se rompre. De plus, cette vague d’annulations a fait merveille chercher l’association d’une autre manière et l’arrivée de Disney+ a été parfaite. Eh bien, maintenant, sur cette plateforme, vous pouvez voir tout le contenu de la franchise de super-héros et, en fait, de nouvelles productions sont sorties, telles que WandaVision ou Le faucon et le soldat de l’hiver.

Cela dit, et après le mauvais lien qui s’est généré entre l’équipe de Kevin Feige et celle de Ted Sarandos, on s’attendait à ce que la nouvelle arrive : Marvel et Netflix rompent leur lien et désormais, toutes les séries du géant du streaming passent sur Disney+. Ce sera à partir du 1er mars Quoi Les défenseurs, Casse-cou, Jessica Jones, Poing de fer, luc cage Oui punisseur ils seront disponibles dans la maison de la souris et, probablement, ils seront repris.

Bien sûr, il faut préciser que pour que cela se produise, Disney+ a dû attendre deux ans. En effet, le contrat entre le MCU et la plate-forme n’autorise pas l’utilisation de ces personnages jusqu’à la clôture définitive de l’accord. En fait, pour cette raison même, Charlie Coxx n’a pu apparaître que maintenant dans le film de Spider-Man : Pas de retour à la maison et pas avant. Se pourrait-il qu’un nouveau crossover arrive entre l’un de ces personnages et un autre membre de la franchise ?

