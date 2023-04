John Cena est une sirène, Barbie est dans Matrix et Ken est Marlon Brando : L’étrange monde de Barbie révélé au CinemaCon

Lorsque John Cena a été révélé dans le cadre de la Barbie casting, c’était évidemment une version grosse et musclée de Ken, n’est-ce pas? Faux! Alors que Warner Bros a dévoilé un regard étendu sur le prochain film Barbie réalisé par Greta Gerwig lors de leur session CinemaCon, il comprenait de nouveaux looks du monde multicolore créé pour le film et certains de ses occupants – dont l’un est une sirène qui a l’air très , tout comme John Cena.





Naturellement, les fans devront attendre un peu plus longtemps pour voir Cena pêcher par eux-mêmes, mais d’après les descriptions de l’événement, le film est certainement à la hauteur de sa réputation de l’un des films les plus inattendus de l’été. Ce qui rend la révélation sur le personnage de Cena plus inattendue, c’est que ce ne sera pas le seul à porter une queue de poisson pour le film, car la chanteuse Dua Lipa apparaîtra également comme une sirène dans le film. Plus tôt dans le mois, The Sun avait rapporté que Lipa tournait à Londres, mais à l’époque il n’y avait aucune mention du rôle de Cena, probablement parce qu’à l’époque c’était encore un secret. Ils disaient à l’époque :

« Dua a été à Londres pour filmer le film Barbie et s’est vraiment lancée dedans. Elle joue une belle sirène et s’est amusée avec le rôle et l’a fait sien. Il y aura beaucoup d’effets spéciaux ajoutés par la suite pour rendre son personnage aussi beau que possible à l’écran, donc le filmer a été un peu bizarre. »





Dès l’annonce du film, toutes les personnes impliquées dans la production ont précisé qu’il ne s’agissait pas d’un Barbiefilm auquel tout le monde s’attend, et qui au moins semble être vrai. Reste à savoir si cela s’avère être une bonne chose ou non, mais les nouvelles images ont donné un indice supplémentaire que le film va donner vie à son propre méta-univers.

Dans une autre partie du look étendu, la Barbie de Margot Robbie se voit demander par la « Barbie étrange » de Kate McKinnon si elle veut connaître la vérité sur son existence « semblable à Matrix » et bien sûr nous savons que la réponse à cette question va être oui.

En plus de la longue séquence, le slogan du film a été teasé comme « Si vous aimez Barbie… si vous détestez Barbie, ce film est pour vous. » Greta Gerwig a été rejointe par Margot Robbie et Ryan Gosling pour présenter les images, et a offert des détails supplémentaires surprenants tels que la description de la performance de Gosling alors que Ken était joué « comme Marlon Brando jouant Ken ».

Si cela ne suffisait pas à vous intriguer par le film, il semble que malgré le slogan, ce film ne soit peut-être pas pour vous. Pour tout le monde cependant, la vérité sur le monde de Barbie et sur la façon dont tout s’emboîte, y compris la sirène de John Cena, sera révélée dans toute sa splendeur Technicolor le 21 juillet.