Anne With an E: voici ce qui doit se passer pour que la saison quatre soit annoncée

Plus de deux ans se sont écoulés depuis l’annonce de l’annulation de Anne avec un E, l’une des séries les plus acclamées et les plus populaires sur le service de streaming Netflix, et jusqu’à présent, il n’y a aucune nouvelle sur ce qui pourrait arriver à l’avenir. Il est clair que les fans ont hâte de voir la suite de l’histoire dans une quatrième saison et Une seule chose doit arriver pour que ce vœu soit exaucé.

Il s’agissait d’une coproduction entre le réseau de télévision canadien Radio-Canada et la plate-forme N qui a pris fin brutalement en octobre 2019 lorsque La directrice Catherine Tait a déclaré qu’elle ne s’engagerait plus dans des coproductions avec Netflix. La raison de cette décision qui a conduit à l’annulation de la fiction était que l’accord leur faisait mal en voyant que les chiffres d’audience étaient meilleurs pour le streaming que pour eux, ils ont donc préféré « s’occuper » de leur contenu.

Le troisième volet a été présenté comme le dernier, bien qu’il ne soit clairement pas censé être ainsi. Dans ces derniers épisodes, nous voyons que Anne Il se rend à l’Université Queen’s, Gilbert quitte Winnie et donne au protagoniste une lettre dans laquelle il déclare son amour et ils entretiennent une relation à distance. Diana désobéit à ses parents et décide d’étudier aux côtés du personnage joué par Amybeth McNulty, qui reçoit des Cuthbert un livre ayant appartenu à sa mère biologique.

Rappelons que la série est une adaptation de l’œuvre classique de la littérature Ana la de Tejas Verdes, écrit par la Canadienne Lucy Maud Montgomery. D’après les livres, dans le saison 4 nous verrions Anne avoir des aventures au collège avec ses amis, mais son lien avec Gilbert n’est plus le même qu’avant. Une fois diplômée, la jeune femme entrerait sur une scène en tant qu’enseignante et réalisatrice de Summerside qui la confronterait à de nouveaux défis comme avec une famille qui essaie de rendre son séjour impossible.

+ Que doit-il se passer pour que la saison 4 soit annoncée ?

CBC et la plateforme ont conclu une entente pour annuler définitivement la fiction, mais il y a une possibilité pour qu’il soit renouvelé pour plus d’épisodes et c’est qu’une entreprise devrait acheter ses droits, comme cela s’est produit avec d’autres contenus qui ont été récupérés de la même manière. Netflix serait l’option la plus viable pour être l’unique propriétaire de Anne avec un E, mais après deux ans, ils ne l’ont pas fait et le sentiment est qu’ils ne le feront pas, pour plus d’efforts et de commentaires faits par les fans sur les réseaux. Un autre streaming surprendra-t-il lors de l’acquisition de la série ? Cette action devrait avoir lieu.

