Sony confirme que « Venom 3 » est déjà en phase de développement

La séquence post-générique passionnante de « Venom: Let There Be Carnage » a laissé les fans du film avec de nombreuses questions sans réponse, auxquelles un nouveau film peut répondre, comme l’a confirmé la société de production du film.

Dans une nouvelle conversation avec Collider, la productrice de la franchise Spider-Man chez Sony Pictures, Amy Pascal, a confirmé qu’un troisième film Venom est déjà en développement, une nouvelle qui est révélée quelques jours seulement après la première de « Spider- Man: No Way Home », qui a suscité des soupçons quant à l’éventuelle inclusion du symbiote dans son histoire.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Ridley Scott insulte un journaliste lors d’une discussion sur le Last Duel

« Nous sommes actuellement dans les étapes de planification, mais ce sur quoi nous nous concentrons, c’est d’amener tout le monde à venir voir » No Way Home « », a noté Pascal. Le rôle de Tom Hardy en tant que co-scénariste et producteur exécutif sur « Let There Be Carnage » serait une indication pour supposer que l’acteur continuera à faire partie de cet univers cinématographique dans un proche avenir.

« Ces choses viennent par trois », a expliqué Hardy dans un précédent magazine avec Digital Spy, où il a expliqué que le développement d’une suite dépend toujours du succès individuel de chaque tranche avant le nouveau film. Cependant, l’acteur a également estimé qu’il est toujours important de planifier les histoires dans les trois versements comme s’il n’y en avait qu’un.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Tom Holland incarnera Fred Astaire dans un nouveau biopic

« Donc, vous ne devriez pas être surpris de devoir soudainement faire un troisième film de nulle part. Il doit y avoir une sorte de continuité dans un troisième, un quatrième et un cinquième et si quelqu’un dit « non », c’est bien. Lâchez prise et passez à autre chose », a noté Hardy.

« Venom: Let There Be Carnage » est réalisé par son collègue acteur Andy Serkis, qui a précédemment indiqué que Hardy et la scénariste du film, Kelly Marcel, prévoyaient déjà comment ils pourraient continuer leur histoire. L’univers du film inspiré des méchants de Spider-Man devrait s’étendre avec « Morbius » au début de 2022, en plus de la production d’un film inspiré de « Kraven le chasseur ».