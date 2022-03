Le changement Scooby-Doo qui a suscité l’indignation

Curiosités

Le dessin animé créé par Joe Ruby et Kean Spears est né dans les années 60 et a connu de nombreuses versions différentes. En 2002, la première adaptation sur grand écran mettant en vedette de vraies personnes est arrivée.

©IMDBLa série est née il y a plus de 50 ans.

dessins animés de hanna-barbera ils sont de loin les plus populaires de l’histoire de la télévision. Bien avant la prolifération des dessins animés qui s’est produite avec l’émergence de signaux tels que Nickelodéon ou Cartoon Network, seule cette étude a été celle qui a réussi à créer des dessins animés qui ont atteint le grand public. Ils étaient Les Pierrafeu ceux qui, sans être les premiers, ont ouvert une porte par laquelle passaient toutes sortes d’histoires.

Parmi eux, la création d’un dessin animé qui, en 1969, est né de l’esprit de Ken Spears et Joe Ruby. Au fil du temps, il a eu des versions sans fin comme Les nouveaux mystères de Scooby-Dool’apparence de Décousu et même une collection intitulée Les 13 fantômes de Scooby-Doo. C’est précisément ce dernier qui a causé un gros casse-tête dans l’étude des caricatures qui donnaient des personnages comme Les Jetson ou quête de johnny.

Les 13 fantômes de Scooby-Doo C’était une idée proposée par Mitch Schauer (qui des années plus tard a créé Les castors grincheux) et a eu le travail de Tom Ruggerqui dans une interview avec Regarde qui j’ai trouvé révélé les problèmes qu’ils avaient. « Chaque série de Scooby Dooavant de Les 13 fantômes de Scooby-Doo, avait un méchant qui ressemblait à un monstre, un fantôme, un démon. Quelque chose. Et c’était un gars en costume ou une femme en costume. Vous essayez de faire en sorte que le méchant ou le monstre ait l’air réel, mais c’est vraiment un gars en costume ou un gadget. »a-t-il affirmé.

Mais en 1985, cela a changé. « Avec Les 13 fantômes de Scooby-Doo Nous avons dit: « D’accord, nous avons un coffre de démons qui s’échappe et ils doivent les attraper. » « . Avec cela, sont venus les problèmes: « C’était la première fois en hanna-barbera des lettres critiques ont été reçues pour Scooby Doo. Ils ont dit: « La série parle des adorateurs du diable » ou quelque chose comme ça. Les fondamentalistes de la Bible ne voulaient pas voir de vrais monstres et fantômes parce qu’ils pensaient que cela effrayerait les enfants. ». temps après avec Un chiot nommé Scooby-Doo ils sont retournés aux racines et ont laissé derrière eux des entités paranormales pour se concentrer sur de vraies personnes.

Le dessin animé influencé par Scooby-Doo

Dans l’entretien avec le médium susmentionné, rugueuse a rappelé que son expérience avec les différentes versions de Scooby Doo ils lui ont servi à façonner une caricature qui continue de le remplir de fierté aujourd’hui : animaniacs. « Parmi Les 13 fantômes de Scooby-Doo et Un chiot nommé Scooby-Doo nous sommes devenus un peu fous. On faisait des reportages… On coupait et hirsute Je partageais la nouvelle avec Scooby Doo à côté. Il s’agissait de coupes rares qui n’avaient pas été faites. J’ai pris ces choses et je les ai emmenées à Petits Dessins et animaniacs”, compté. Saviez-vous que nous avons parlé à Tom ? Vous pouvez voir l’intégralité de l’interview sur ce lien.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂