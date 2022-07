Incontournable : devinez ces films avec des emojis

in

DÉFI

Testez toutes vos connaissances sur le cinéma ! A partir d’une série d’icônes, vous devez répondre au titre d’un long métrage emblématique.

© GettyDevinez le film avec des emojis !

Si vous vous considérez comme un amateur de cinéma, Vous êtes au bon endroit ! Dans Spoiler, nous partageons les dernières nouvelles du monde du divertissement. Mais il y a aussi de la place pour le plaisir. C’est pourquoi nous vous invitons à un défi cinéphile qui vous obligera à mettre en pratique toutes vos connaissances sur les films de tous les temps. Vous ne devez pas vous considérer comme un expert d’un genre ou d’une époque, vous devrez simplement faire appel à votre imagination.

+ Défi pour les cinéphiles

Attention Spoiler Followers ! Nous vous proposons ici un jeu qui mettra à l’épreuve votre créativité et vos connaissances en Hollywood. Est-ce que, à partir d’une série d’icônes, vous devez reconnaître 10 titres couvrant la fantaisie, l’horreur et le drame. Nous vous suggérons d’avoir un stylo et du papier à portée de main pour noter toutes vos hypothèses. Une fois que vous avez réussi à compléter toutes les réponses, vous pouvez passer en revue les solutions pour confirmer vos connaissances sur le cinéma.

Ci-dessous, une image montrant 10 articles. Chacun d’eux a une série d’emojis à côté d’eux qui décrivent le film. Certains d’entre eux ont à voir avec les qualités de leurs protagonistes, tandis que d’autres sont des éléments clés qu’ils utilisent dans une scène. De plus, vous pourrez trouver des indices qui révèlent où certains longs métrages sont développés. Oserez-vous jouer ensuite?

+ Devinez le film avec des emojis

Maintenant oui! Vous pouvez maintenant revoir l’image et prendre note des films que tous ces emojis vous rappellent. Pensez-y: ils ne sont pas encadrés dans un genre ou dans une époque particulière. Certains d’entre eux ont été libérés à quelques années d’intervalle. Nous vous donnons un dernier indice : toutes ces bandes ne sont pas représentées dans le même format, puisque certaines sont Animé mais pas forcément enfantin.

Reconnaissez-vous déjà de quoi il s’agit? Nous vous donnerons juste un dernier indice : comédie, horreur et drame sont quelques-uns des genres qui font partie des réponses correctes. Fais bien attention, ça t’aidera peut-être dire les noms à haute voix qui identifient chacun des emojis. De cette façon, vous vous rendrez compte que c’est beaucoup plus facile que vous ne le pensiez. Si vous ne l’avez pas encore révélé, passez en revue les bonnes réponses ci-dessous.

+ Solution du défi pour les cinéphiles

1. Harry Potter

deux. Article

3. Ratatouille

Quatre. Naufragé

5. Sixième sens

6. Le diable s’habille en Prada

sept. Le roi Lion

8. Charlie et la chocolaterie

9. L’Etrange histoire de Benjamin Button

dix. Le pianiste

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂