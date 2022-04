Andy Serkis réalise enfin l’adaptation animée de la ferme des animaux de George Orwell

Venom : qu’il y ait carnage réalisateur et vedette du Planète des singes série, Andy Serkis, travaille enfin sur son adaptation animée de la nouvelle séminale de 1945 de George Orwell Animal de ferme. Selon un rapport de Deadline, des travaux sont en cours sur Animal de ferme, qui verra Serkis passer à nouveau derrière la caméra pour l’adaptation pour Aniventure et sa société The Imaginarium. La production a lieu au Cinesite à Londres, qui se spécialise dans les effets visuels pour le cinéma et la télévision ainsi que dans l’animation de longs métrages, et célèbre maintenant son 30e anniversaire.

Une nouvelle de George Orwell, Animal de ferme est une fable allégorique qui raconte l’histoire d’un groupe d’animaux de la ferme qui se rebellent contre leur fermier humain, dans l’espoir de créer une société où les animaux peuvent être égaux, libres et heureux. Finalement, la rébellion est trahie et la ferme se retrouve dans un état aussi mauvais qu’avant, sous la dictature d’un cochon nommé Napoléon. L’histoire reflète les événements qui ont conduit à la révolution russe de 1917, puis à l’ère stalinienne de l’Union soviétique, mais est depuis devenu un exemple incontournable lorsqu’il est question de pouvoir politique et d’autocratie totalitaire.

FILM VIDÉO DU JOUR

Serkis travaillera à partir d’un scénario écrit par Nicholas Stoller, surtout connu pour Captain Underpants : le premier film épique et les deux Les Muppets et Muppets les plus recherchés. Animal de ferme était initialement prévu pour une sortie sur Netflix, mais on ne sait pas pour le moment si c’est toujours le cas. Andy Serkis produira le projet aux côtés d’Adam Nagle (Paws of Fury: La légende de Hank), Dave Rosenbaum (Hitpig) et Jonathan Cavendish d’Imaginarium (Mowgli : la légende de la jungle).

La ferme animale d’Andy Serkis est en développement depuis très, très longtemps





Images universelles

Andy Serkis a prévu d’adapter une version animée de Animal de ferme aussi longtemps qu’une décennie. Il avait précédemment révélé que ce serait son prochain projet après la sortie de la bande dessinée de Sony Venom : qu’il y ait carnageet le cinéaste, acteur et maestro de la capture de mouvement est naturellement ravi de voir enfin sa vision de l’histoire d’Orwell se concrétiser.

« Le parcours difficile pour porter cette histoire extraordinaire à l’écran a finalement été récompensé par l’opportunité de s’associer à la brillante équipe d’Aniventure et de Cinesite », a déclaré Serkis dans un communiqué. « Ensemble, nous espérons rendre notre version du chef-d’œuvre toujours pertinent d’Orwell, émotionnellement puissante, humoristique et accessible à tous les âges. Un conte non seulement pour notre époque, mais pour les générations à venir.

« Depuis 1945, lorsque George Orwell a publié pour la première fois Animal Farm, l’histoire est restée pertinente et un instrument clé pour comprendre comment le monde fonctionne », a ajouté le producteur Adam Nagle. « Andy a eu un talent particulier pour créer des personnages uniques et mémorables au cours de sa carrière remarquable et nous sommes ravis de travailler avec lui, Jonathan et Cinesite pour adapter Animal Farm au public moderne. »

Animal de ferme n’a pas encore de date de sortie. Alors que Animal Farm a été adapté à l’écran plusieurs fois au fil des ans, nous avons hâte de voir ce qu’Andy Serkis nous réserve.

Andy Serkis dirigera la ferme des animaux

Lire la suite





A propos de l’auteur