Une fusée Northrop Grumman a lancé avec succès un satellite secret de la Force spatiale pour la « conscience du domaine spatial » – ou la détection d’objets artificiels en orbite – dimanche 13 juin dans le cadre d’une mission de réponse rapide pour l’armée américaine.

Un avion porteur Northrop Grumman L-1011 a décollé de la nouvelle base de force spatiale Vandenberg et a survolé l’océan Pacifique, où il a lancé la fusée à combustible solide Pegasus XL transportant le nouveau satellite à 4 h 11 HAE (1 h 11 suis HAP/0811 GMT). Les responsables de Vandenberg ont confirmé le succès du lancement dans une déclaration sur Facebook.

La mission s’appelle Tactically Responsive Launch-2 (TacRL-2) et fait partie d’un programme reconnu par l’Air Force depuis au moins 2019. Dans son rapport biennal de cette année-là, l’Air Force a déclaré que son programme de lancement de systèmes de fusées « développe un capacité de lancement réactif » en attribuant des lancements de fusées Pegasus XL à Northrop Grumman.

« L’équipe V a lancé avec succès la mission Tactically Responsive Launch-2. Une démonstration de vitesse, d’agilité et de flexibilité dans le lancement spatial », ont écrit les responsables de Vandenberg dans un communiqué. « Montrant que les actifs spatiaux peuvent être placés en orbite plus rapidement que les délais standards, ce lancement met en valeur le talent, le dévouement et la flexibilité de l’équipe V. » La Force spatiale et Northrop Grumman n’ont pas fourni de webdiffusion en direct du lancement.

À partir de 2019, les exigences du programme stipulent que Northrop Grumman doit être « prêt pour le lancement du véhicule » dans quatre mois, puis mettre le lanceur en veille « avec une capacité de lancement de 21 jours », a ajouté l’Air Force dans le rapport biennal.

TacRL-2 et d’autres lancements de ce type font partie de la volonté de Space Force d’offrir de petits services de lancement plus flexibles, appelés « lancement réactif ». La mission a été construite par Space Safari, une nouvelle entité militaire qui « répond aux besoins spatiaux urgents et hautement prioritaires » grâce à un processus d’acquisition et d’exécution rapide, selon Space Force.

« La mission initiale de Space Safari est de planifier, d’acquérir et de fournir une capacité spatiale spécialisée avec la possibilité d’intégrer et de lancer quelques semaines seulement après un « Go ! » ordre », a déclaré le colonel Dennis Bythewood, directeur des programmes spéciaux, dans un communiqué de la Force spatiale jeudi (10 juin) annonçant la création d’un bureau du programme Space Safari.

« Là où la plupart des véhicules spatiaux prennent des années à être livrés et où les lancements sont également planifiés des années à l’avance, cette capacité à s’intégrer et à lancer rapidement se traduira par des capacités considérablement améliorées », a ajouté Bythewood.

Space Safari a été modelé d’après un groupe de l’Air Force à réponse rapide surnommé « Big Safari », et plus correctement connu sous le nom de 645th Aeronautical Systems Group. Big Safari a été fondé en 1952 pour centraliser la surveillance secrète de l’Air Force pendant la guerre froide, selon l’US Air Force.

Le général John Raymond, chef des opérations spatiales de la Force spatiale, a parlé du mandat de Space Safari lors d’une webdiffusion du Council on Foreign Relations jeudi 10 juin, a rapporté SpaceNews.

« Il y a un an, j’ai mis notre organisation d’acquisition au défi de développer une capacité dans les délais tactiques, de l’intégrer à un véhicule de lancement et de le lancer, et voyons à quelle vitesse nous pouvons le faire », a déclaré Raymond, ajoutant : « En moins d’un an, ils a pris des composants satellites sur étagère, les a associés à un bus satellite qui était sur étagère et les a rassemblés dans un satellite de connaissance du domaine spatial. »

Northrop Grumman a reçu le contrat de lancement dans le cadre d’un programme d’approvisionnement de près d’un milliard de dollars sur neuf ans à partir de 2019 connu sous le nom de Orbital Services Program-4, a ajouté SpaceNews. L’approvisionnement permet des commandes de tâches pour des besoins spécifiques ; Les informations sur les contrats fédéraux montrent que le Space and Missile Systems Center de la Space Force a attribué à Northrop Grumman l’ordre de tâche TacRL-2 en juillet 2020, selon SpaceFlightNow.

En février, Space Force a publié une nouvelle demande d’approvisionnement pour les propositions de lancement de successeurs à réponse tactique, y compris TacRL-3 en avril 2022 et TacRL-4 en février 2023. Space Force a également fait allusion à l’approvisionnement dans son communiqué de presse de jeudi.

