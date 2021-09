The Handmaid’s Tale Saison 6 Date de sortie prévue et informations sur le casting

– Publicité –



Date de sortie prévue de la saison 6 de The Handmaid’s Tale: L’histoire de la servante est une série télévisée américaine réalisée par Bruce Miller. La série dépend du roman du même nom, l’histoire de la servante, composé par la créatrice canadienne Margaret Atwood en 1985. La série contient 4 saisons et 46 scènes au total avec une durée de 41 à 65 minutes. Vous pouvez regarder la série sur Hulu. Les scènes principales de la série ont débuté le 26 avril 2017.

Minimal en ce qui concerne la préparation 4 (Récapitulatif)

Dans la saison 4, nous disons que la verdure de June ou d’Elizabeth est peut-être arrivée au Canada, ses décisions choisiront son avenir. Alors que l’excursion d’une personne s’est terminée, l’excursion de nombreux autres personnages a été laissée sur un cliffhanger de la quatrième saison. Il s’est également terminé par de superbes événements et a eu une finale émouvante. Juin donne une pause avec l’autorité Lawrence et le commandant Fred Waterford autour de 22 servantes et troupes à Gilead. Néanmoins, Fred Waterford a été livré sur le territoire de l’homme et a été poursuivi par June, Emily et d’autres servantes précédentes et enfoncé dans le sol. La disparition de Fred Waterford influencera énormément les saisons à venir et de plus ce ne sera pas la fin de Fred Waterford comme on le verrait dans les flashbacks.

À propos de la saison 5

Le lancement de la saison 5 a commencé en juin 2021. L’heure limite de la saison 5 devrait être livrée au printemps, on peut donc s’attendre à ce que la cinquième saison se déroule au printemps dans un an, soit 2022 avec le contexte historique de pratiquement tous les l’une des saisons se déroulant au printemps, il était évident que l’une d’entre elles serait également quelque chose de similaire.

Le casting de la saison 6 de The Handmaid’s Tale

OT Fagbenle dans le rôle de Luke Bankole, la meilleure moitié de juin. Samira Wiley dans le rôle de Moira Strand, la compagne la plus chère de June. Alexis Bledel dans le rôle du Dr Emily Malek, une ancienne servante. Max Minghella dans le rôle du commandant Nick Blaine, l’ancien pilote des Waterford et le chéri de June. Ann Dowd dans le rôle de tante Lydia Clements, une dame qui régule les servantes. Madeline Brewer dans le rôle de Janine Lindo, une servante récupérée qui a un œil. Bradley Whitford en tant que commandant Joseph Lawrence, un haut responsable de Gilead et le dernier administrateur de June. Amanda Brugel dans le rôle de Rita Blue, l’ancienne Martha des Waterford vivant actuellement au Canada. Sam Jaeger dans le rôle de Mark Tuello, fonctionnaire du gouvernement américain au Canada. Jordana Blake dans le rôle de Hannah Bankole, la petite fille de June et Luke. Stephen Kunken en tant que commandant Warren Putnam, l’ancien chef de Janine. Ever Carradine comme Naomi Putnam, l’autre significatif de Warren. Mckenna Grace dans le rôle d’Esther Keyes, l’ancienne épouse d’un commandant et actuellement servante.

Cependant, nous n’avons pas réellement la date de la saison 5 de l’histoire de la servante, nous réalisons en fait qu’elle sortira l’année suivante et que la saison 5 ne sera pas la fin de l’histoire de la servante, c’est ce que Bruce a dit lors de la nouvelle réunion.