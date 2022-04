Marvel est-il meilleur que DC ? Pourquoi a-t-il suscité plus de fanatisme ?

Le Univers cinématographique Marvel et le Univers étendu DC Ils ont attiré l’attention du public du monde entier, catapultant le genre super-héros au cinéma en tant que plus grande force de rassemblement de l’industrie hollywoodienne. Cependant, il faut noter que l’un de ces deux mondes est en tête et il s’agit de merveille. Dans Spoiler, nous analyserons les raisons.

merveille il semble avoir trouvé une formule qu’il répète dans ses produits, dans une plus ou moins grande mesure, et que les équipes créatives et les acteurs de ces contenus soient différents ou non. La comédie devrait toujours être présente dans un film ou une série MCU avec presque la même importance que les impressionnantes séquences d’action typiques du genre.

De son côté le Univers étendu DC a commencé avec l’influence de la vision du talentueux cinéaste Zack Snyderqui a dirigé Homme d’acier, Batman contre Superman et participé à Aquaman, Wonder Woman Oui escouade suicide. produits « plus sombre » que ceux de son homologue qui n’avaient pas la même portée auprès du grand public mais ont réussi à établir leur propre fandom.

Deux marques avec une guerre déclarée

Après le départ de Zack Snyder de DC pour le suicide de sa fille, tout irait mal pour le DCEU. Parce que? Le manque est devenu évident « du nord » concernant le ton et même la coordination des différentes franchises. Un exemple? La scène des post-crédits Shazam où apparaît-il Supermanmais on ne voit jamais l’acteur en charge du personnage : Henry Cavill. Des allers-retours sur l’avenir des personnages ont rempli de doutes les adeptes de la marque.

pendant ce temps à merveille achevé ce qu’on appelle le Saga de l’infini avec un doublé impressionnant avec Avengers : guerre à l’infini Oui Avengers : Fin de partie où tous les héros de la marque ont eu leur moment pour briller, fascinant ainsi leur fandom qui est chaque jour plus reconnaissant pour la tâche accomplie par l’exécutif Kévin Feig parfaitement coordonner le tout.

À DC, il y a une guerre déclarée entre les partisans de Zack Snyder et ceux qui ont répondu positivement aux premières « plus joyeux » Quoi Wonder Woman 1984, Escouade suicide et la série pacificateur. James Gunn a pris le poste de cinéaste influent au sein de cet univers, ce qui a divisé les eaux d’une marque qui ne trouve pas l’équilibre malgré l’entrée réussie La Ligue des Justiciers de Zack Snyder qui a remporté un Oscar.

Et le présent de merveille? Solide! Il explore actuellement le multivers et dans ce contexte, il a eu l’un des événements les plus réussis du MCU, en Spider-Man : Pas de retour à la maison a eu lieu le SpiderVersela rencontre sur grand écran des trois Spidey en direct, Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield, une autre raison pour les fans de célébrer. DC sera en retard pour plonger dans votre multivers avec le film Éclat qui aura les Batman Ben Affleck et Michael Keaton ensemble à l’écran. Une autre manche remportée par Kévin Feig!

