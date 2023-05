Andy Muschietti a confirmé si Ezra Miller sera remplacé dans une suite flash

CC

Le réalisateur Andy Muschietti a parlé de continuer Ezra Miller en tant que Flash après le prochain film. Qu’a t’il dit?



©GettyAndy Muschietti a annoncé si The Flash continuerait avec Ezra Miller.

L’une des prochaines versions les plus importantes est Éclairle nouveau film de Univers étendu DC sous la direction de Andy Muschietti et avec ezra miller reprenant à nouveau le rôle du personnage. Cependant, des polémiques ont constamment entouré l’acteur et on a beaucoup parlé de sa continuation dans la franchise. Sera remplacé?

Depuis le début de l’année 2022, l’interprète a joué dans divers scandales qui ont conduit à son arrestation immédiate, comme l’agression d’un couple dans un bar hawaïen ou le harcèlement d’une femme, qu’il a suivie jusque chez elle. Pendant un temps, il a disparu et il a également été question d’un confinement dans une ferme avec une femme, où des mineurs ont été impliqués par manque de soins.

+Andy Muschietti veut-il qu’Ezra Miller joue le rôle de Flash dans une suite ?

À la suite des innombrables controverses, les actions de Warner Bros. ont été discutées et si ce serait une bonne décision de le licencier, mais la production de Éclair était déjà en cours et constituait un élément clé du DCEU ils ne pouvaient pas reculer. Le film sortira le 15 juin et, selon les dires d’Andy Muschietti, l’acteur continuerait en cas de suite.

Dans un nouvel épisode du podcast Le Discoursle réalisateur argentin a été consulté sur une éventuelle suite et si ezra miller serait de retour : « Si ça arrive, oui ». Puis il a ajouté : « Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un qui puisse jouer ce personnage aussi bien qu’eux. Les autres représentations du personnage sont excellentes, mais cette version particulière du personnage, ils ont juste excellé à le faire. ».

Finalement, muschietti complet: « C’est comme si un personnage était fait pour eux ». Quant à Barbara Muschiettiparlé de Meunier sur le plateau : « Ezra était brillant et l’acteur le plus engagé et le plus professionnel. Elle a tout donné à ce rôle : physiquement, créativement et émotionnellement. Ils étaient absolument suprêmes. ».

